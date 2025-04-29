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Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor?

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Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor?
Bankaların emeklilerin maaşlarının kendi bankalarından ödenmesi için emeklileri kendi bankalarına çekebilmek için aralarındaki kıyasıya yarış devam ediyor. Bunu da yapabilmek için ilk iş emekli promosyon rakamlarını artırmaya devam ediyor. Peki 2025 yılı emekli banka promosyonları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? İşte, o bankalar...
Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? 1 115

2025 yılına hızlı bir giriş yapan bankalar, emekli promosyonları konusunda rekabeti zirveye taşıdı. Ocak ayında, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunan bankalar arasında en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılıyor.

Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? 2 215

Promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmek isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlarla da öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, detaylar...

Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? 3 315

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