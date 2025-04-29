Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor?
Yayınlanma:
29 Nisan 2025 10:43
Bankaların emeklilerin maaşlarının kendi bankalarından ödenmesi için emeklileri kendi bankalarına çekebilmek için aralarındaki kıyasıya yarış devam ediyor. Bunu da yapabilmek için ilk iş emekli promosyon rakamlarını artırmaya devam ediyor. Peki 2025 yılı emekli banka promosyonları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? İşte, o bankalar...
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2025 yılına hızlı bir giriş yapan bankalar, emekli promosyonları konusunda rekabeti zirveye taşıdı. Ocak ayında, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunan bankalar arasında en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılıyor.
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Promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmek isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlarla da öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, detaylar...
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DenizBank
Maaşını DenizBank'a Taşı!
Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! Emeklilere Özel Sayısız Ayrıcalık Toplam Promosyon 20.000 TL'ye varan
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Türkiye İş Bankası
Maaşını Türkiye İş Bankası'na Taşı!
Emekli maaşını İş Bankası’ndan alanlara 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı! Toplam Promosyon 12.000 TL'ye varan
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QNB
Maaşını QNB'ye Taşı!
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü ! Toplam Promosyon 16.200 TL'ye varan
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TEB
Maaşını TEB'e Taşı!
12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplam 21.000 TL'ye varan promosyon TEB'den Size Özel Avantajlı Sigorta Paketleri Toplam Promosyon 21.000 TL'ye varan
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Yapı Kredi
Maaşını Yapı Kredi'ye Taşı!
Tüm emeklilere 25.000 TL’ye varan nakit promosyon! Toplam Promosyon 25.000 TL'ye varan
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ING
Maaşını ING'ye Taşı!
Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan promosyon Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Toplam Promosyon 25.000 TL'ye varan
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Albaraka Türk
Maaşını Albaraka Türk'e Taşı!
15.600 TL'ye Varan Promosyon 4.400 TL' ye Varan Ödül Toplam Promosyon 20.000 TL'ye varan
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Türkiye Finans
Maaşını Türkiye Finans'a Taşı!
12.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon 2.500 TL'ye Varan Nakit Ödül Toplam Promosyon 14.500 TL'ye varan
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Halkbank
Maaşını Halkbank'a Taşı!
12.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı Toplam Promosyon 12.000 TL'ye varan
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Ziraat Bankası
Maaşını Ziraat Bankası'na Taşı!
12.000 TL Tutarında Promosyon! 3 Yıllık Peşin Promosyon Ödemesi Toplam Promosyon 12.000 TL'ye varan
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VakıfBank
Maaşını VakıfBank'a Taşı!
12.000 TL'ye varan promosyon ve 15.000 TL'ye varan nakit ödeme! EFT ve FAST (anlık ödeme) İşlemleri Masrafsız! Toplam Promosyon 27.000 TL'ye varan
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Kuveyt Türk
Maaşını Kuveyt Türk'e Taşı!
18.000 TL'ye Varan Promosyon! Ücretsiz (EFT, FAST ve havale) Toplam Promosyon 18.000 TL'ye varan
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ICBC Turkey
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12.000 TL'ye Varan Promosyon! Günlük Finansal İşlemlerinize Ücret Yok Toplam Promosyon 12.000 TL'ye varan