Bankalar maaş promosyon rakamlarını güncelledi! SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor?

Bankaların emeklilerin maaşlarının kendi bankalarından ödenmesi için emeklileri kendi bankalarına çekebilmek için aralarındaki kıyasıya yarış devam ediyor. Bunu da yapabilmek için ilk iş emekli promosyon rakamlarını artırmaya devam ediyor. Peki 2025 yılı emekli banka promosyonları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur en yüksek emekli promosyonu, hangi banka veriyor? İşte, o bankalar...

1 15 2025 yılına hızlı bir giriş yapan bankalar, emekli promosyonları konusunda rekabeti zirveye taşıdı. Ocak ayında, emekli maaşını taşıyanlara cazip teklifler sunan bankalar arasında en yüksek promosyonu veren bankalar araştırılıyor. 2 15 Promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekmek isteyen bankalar, çeşitli ek avantajlarla da öne çıkıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, detaylar... 3 15 DenizBank Maaşını DenizBank'a Taşı!

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

Emeklilere Özel Sayısız Ayrıcalık

Toplam Promosyon

20.000 TL'ye varan 4 15 Türkiye İş Bankası Maaşını Türkiye İş Bankası'na Taşı!

Emekli maaşını İş Bankası’ndan alanlara 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

Toplam Promosyon

12.000 TL'ye varan 5 15 QNB Maaşını QNB'ye Taşı!

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon

QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !

Toplam Promosyon

16.200 TL'ye varan 6 15 TEB Maaşını TEB'e Taşı!

12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplam 21.000 TL'ye varan promosyon

TEB'den Size Özel Avantajlı Sigorta Paketleri

Toplam Promosyon

21.000 TL'ye varan 7 15 Yapı Kredi Maaşını Yapı Kredi'ye Taşı!

Tüm emeklilere 25.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Toplam Promosyon

25.000 TL'ye varan 8 15 ING Maaşını ING'ye Taşı!

Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan promosyon

Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Toplam Promosyon

25.000 TL'ye varan 9 15 Albaraka Türk Maaşını Albaraka Türk'e Taşı!

15.600 TL'ye Varan Promosyon

4.400 TL' ye Varan Ödül

Toplam Promosyon

20.000 TL'ye varan 10 15 Türkiye Finans Maaşını Türkiye Finans'a Taşı!

12.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon

2.500 TL'ye Varan Nakit Ödül

Toplam Promosyon

14.500 TL'ye varan 11 15 Halkbank Maaşını Halkbank'a Taşı!

12.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı

Toplam Promosyon

12.000 TL'ye varan 12 15 Ziraat Bankası Maaşını Ziraat Bankası'na Taşı!

12.000 TL Tutarında Promosyon!

3 Yıllık Peşin Promosyon Ödemesi

Toplam Promosyon

12.000 TL'ye varan 13 15 VakıfBank Maaşını VakıfBank'a Taşı!

12.000 TL'ye varan promosyon ve 15.000 TL'ye varan nakit ödeme!

EFT ve FAST (anlık ödeme) İşlemleri Masrafsız!

Toplam Promosyon

27.000 TL'ye varan 14 15 Kuveyt Türk Maaşını Kuveyt Türk'e Taşı!

18.000 TL'ye Varan Promosyon!

Ücretsiz (EFT, FAST ve havale)

Toplam Promosyon

18.000 TL'ye varan 15 15 ICBC Turkey Maaşını ICBC Turkey'e Taşı!

12.000 TL'ye Varan Promosyon!

Günlük Finansal İşlemlerinize Ücret Yok

Toplam Promosyon

12.000 TL'ye varan



