  RTÜK Başkanı değişti: Yeni seçilen Mehmet Daniş göreve başladı

RTÜK Başkanı değişti: Yeni seçilen Mehmet Daniş göreve başladı

RTÜK Başkanı değişti: RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde görev süresi biten Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde görev süresi biten Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.Ebubekir Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olarak göreve başlamış ve 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez bu göreve seçilmişti.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI'DAN AÇIKLAMA VAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı gelişmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır.

"MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

