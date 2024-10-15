Rojin Kabaiş'in ölüm sebebinin ilk detayları belli oldu! Elbise ve darp detayı

Son dakika haberleri: 18 gün önce Van'da okuduğu üniversite yurdundan deniz kenarına çakıl taşı toplamaya çıkan ve bir daha haber alınamayan, bu gün Van gölü kenarında cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ile ilgili ilk detaylar belli olurken elbise ve darp detayı dikkat çekti.

1 11 Son dakika: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. 2 11 Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 3 11 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. 4 11 Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 5 11 Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek verdi. Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. 6 11 10 Ekim'de Rojin'e ait başörtüsü bulundu. Rojin Kabaiş'ten bugün acı haber geldi. 18 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı. 7 11 Sabah'ın haberine göre, İlk belirlemelere göre, Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı anlaşıldı. Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı. 8 11 Rojin'in cesedine bugün Adli tıp'ta ilk muayene yapılacak. 9 11 10 11 11 11 KAYNAK:SABAH



