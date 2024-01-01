Rinoplasti ameliyatı nasıl yapılır? KBB uzmanı Op. Dr. Asude Bıçakcı yanıtladı! Tüm detaylar!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok yaptırılan estetik operasyonların başında burun estetiği gelmektedir. Bilimsel adıyla rinoplasti olarak ifade burun estetiği ameliyatı hakkında Özel Pendik Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Asude Bıçakcı merak edilen sorulara yanıt verdi.

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Rinoplasti ameliyatı nasıl yapılır? KBB uzmanı Op. Dr. Asude Bıçakcı yanıtladı! Tüm detaylar!

Pendik Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Asude Bıçakcı, rinoplasti ameliyatlarını, burnun hem estetik hem de fonksiyonel iyileştirmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar olarak tanımlıyor.

"Ameliyat öncesi hastanın önemsediği noktalar belirlenir"

Burunun kişide karakteristik özellikler taşıdığını ve estetik görünümde etkinliğinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bıçakcı, burunda yapılacak küçükcük bir operasyonla bile yüz görünümünü ciddi şekilde değişebildiğini söyledi.

Ameliyat öncesinde hastanın önemsediği noktaları hastayla birlikte belirlediklerini ifade eden Bıçakcı, hastanın deformiteleri ve yüzünün genel durumu dikkate alınarak hastayla görüşme sağladıklarını, bununla birlikte estetik görünüm haricinde, burunun fonsiyonel yapısıyla ilgili burun tıkanıklığı gibi sorunları varsa bunları düzelterek daha konforlu bir nefes almasını sağlıdıklarını ifade etti.

Op. Dr. Asude Bıçakcı, halk arasında sıkça merak edilen sorulara da yanıt verdi...

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Rinoplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Rinoplasti genellikle genel anestezi altında yapılır. Cerrah, burun kemiklerini veya kıkırdaklarını burnun içinden veya dışından kesilerden geçirerek şekillendirir. Burnunuzun şeklini, boyutunu veya işlevini iyileştirmek için çeşitli teknikler kullanılabilir.

Op.Dr. Asuda Bıçakcı yanıtladı: Rinoplasti (Burun Estetiği) Nedir, Kimlere Yapılabilir, İyileşme Süreci ne kadar?

Rinoplasti ameliyatı ağrılı mıdır?

Burun estetiği genellikle genel anestezi altında yapıldığından operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Ancak ameliyat sonrası minimal ağrı, şişlik ve morarma olabilir.

Rinoplasti ameliyatı sonrası iyileşme ne kadar sürer?

Rinoplasti ameliyatı sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişir. Genel olarak hastaların bir hafta kadar evde istirahat etmesi ve işe dönmeden önce birkaç gün beklemesi önerilir. Tam iyileşme birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

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Rinoplasti ameliyatı sonrası egzersiz yapabilir miyim?

Rinoplasti sonrası en az bir hafta spor yapılmaması tavsiye edilir. Aşırı egzersiz kan basıncını yükseltebilir ve şişmeyi artırabilir iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun önerdiği egzersizler dışında herhangi bir egzersiz yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Rinoplasti ameliyatı sonrası şişlik ne kadar sürer?

Rinoplasti sonrası şişlik ve morarma günlerce veya haftalarca devam edebilir.Tam iyileşme birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

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Rinoplasti ameliyatı sonrası ne kadar süre sonra işe dönebilirim?

Rinoplasti ameliyatı yatarak iyileşmeyi gerektiren bir hastalık değildir. Eğer ofis tarzı bir işte çalışıyor iseniz ve insanlarla direk iletişim gerektirmeyen bir işiniz ise 3. günden sonra çalışmanızda hiçbir sakınca yoktur. Birebir iletişim gerektiren mesleklerde ise, burun alçısının alınmasını takiben yani ortalama 7. Günden sonra işbaşı yapmanız daha güzel olacaktır. Eğer burnunuza travma gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir meslek grubunda iseniz 5-6 hafta sonrasında mesleğinize başlamanız daha güvenli bir yol olacaktır.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Fiyatları 2024

Birçok insan, burun estetiği fiyatlarının güncel durumunu öğrenmek istiyor. Ancak, bir hastanın operasyon için uygun olup olmadığını ve tıbbi gerekliliğini belirlemek için uzman bir doktora danışmadan kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Burun estetiği fiyatları, operasyonun gerçekleştirildiği tıbbi merkeze ve doktorun bu alandaki deneyimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer burun görünümünüzden memnun değilseniz, nefes almakta zorlanıyorsanız veya burun yapınızda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, uzman hekimlere başvurarak süreçle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Burun Estetiği Hakkında Daha Fazla bilgi almak istiyorsanız;

Bölge Hastanesi uzman doktorlarından bir randevu oluşturarak hızlı bir şekilde tedavinize başlayabilir, sorularınıza çok hızlı bir şekilde yanıt bulabilirsiniz.

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Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Kesin tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

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