Resmi Gazete'de yayınlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Asgari ücrete bağlandı!

Türkiye'de zorunlu trafik sigortası kapsamında uygulanan aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının başından itibaren yüzde 5 olarak belirlendi. Bu önemli karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu

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Resmi Gazete'de yayınlandı! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Asgari ücrete bağlandı!

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024'ten itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs ayında yüzde 2 olarak belirlenmişti.

YÜZDE 45'İ ASGARİ ÜCRETE GÖRE ARTACAK

Yapılan açıklamada hasar maliyeti endeksi ise yüzde 45 ağırlık ile asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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