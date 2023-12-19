Resmi gazetede yayınlandı! yiyecek ve içecek hizmeti veren lokantalarda yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocaktan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketlerine yönelik önemli kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti veren iş yerleri, fiyat listelerini giriş kapısı ve masa üstlerine konulacak.

Uygulama 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.

İşte Resmi Gazete'de yer alan o karar:

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası değişiklikten önce işletmelerin, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasını kapsıyordu.

Yeni düzenlemeye göre ise yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde; iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması gerekiyor.