Rakıya dev zam! Artık rakı içmek yürek ister

Alkole 2024 zammı geldi. Rakı fiyatlarına fahiş zam var. Rakı ne kadar oldu?

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Rakıya dev zam! Artık rakı içmek yürek ister

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Mey grubunun alkol fiyatlarına yüzde otuz ila otuz iki arasında bir zam yaptığını açıkladı.

2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte zamlar artmaya devam ediyor. Yeni yılda birçok alanda fiyat artışlarının ardından sigaraya ve alkole zam geldi.

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Mey alkol grubuna yapılan zamlar hakkında konuşan Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, yüzde 30 ila 32 oranında bir artış olduğunu belirtti.

Mey Grubu tarafından yapılan zamlar, rakı fiyatlarının da artmasına neden oldu. 35 rakı 399 TL, 50 rakı 539 TL, 70 rakı 699 TL, 100 rakı 979 TL ve 150 rakı da 1399 TL oldu.

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