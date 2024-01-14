Rade Krunic, Fenerbahçe’ye imza attı! Sözleşmesinde şoke eden madde dikkat çekti

AC Milan, Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye kiraladı.Ara transfer dönemine hızlı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli takım, uzun süredir peşinde olduğu Rade Krunic ile bir sözleşme imzaladı. Kanarya, Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma seçeneğine sahipti.

Fenerbahçe, Rade Krunic Transferini Resmî Web Sitesinden Açıkladı:

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve AC Milan ile anlaşmaya varmıştır.

Satın alma seçeneği dahil olmak üzere kiralık olarak renklerimize katılan oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

Satın Alma Opsiyonu İçin Komik Madde

Rade Krunic için AC Milan'ın satın alma şartı koyduğu ortaya çıktı.Maddeye göre Fenerbahçe, küme düşmezse Krunic'i satın alma opsiyonunu kullanacak. Kağıt üzerinde zorunlu olmayan seçenek aslında zorunlu görünüyor.