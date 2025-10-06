Pendik Bölge Hastenesi bilgilendiriyor: Robotik diz protezi nedir? İyileşme süreci ve avantajları nelerdir?

Robotik Diz Protezi Ameliyatı

Diz ekleminde ileri derecede kireçlenme, deformite veya aşınma olduğunda protez ameliyatı gündeme gelir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotik diz protezi ameliyatları öne çıkmaktadır. Bu yöntem, klasik cerrahiye kıyasla daha hassas ölçümler ve kişiselleştirilmiş planlama yaparak hastalara daha doğal hareket kabiliyeti kazandırmayı hedefler.

Robotik diz protezi nedir?

Robotik diz protezi, bilgisayar destekli görüntüleme ve robotik kollar yardımıyla yapılan eklem cerrahisidir. Ameliyat öncesinde hastanın diz eklemi üç boyutlu olarak analiz edilir. Bu veriler, protezin hangi açıyla ve nasıl yerleştirileceğini belirleyen bir plan oluşturur. Ameliyat sırasında cerrah, robotik sistemin yönlendirmesiyle diz protezini milimetrik hassasiyetle yerleştirir.

Bu sayede ekleme daha iyi uyum sağlayan, uzun ömürlü ve doğal hareketi destekleyen protezler elde edilir.

Robotik Diz Protezinin Avantajları

Robotik cerrahinin en önemli artısı, ameliyatı milimetrik doğrulukla planlayabilmesidir. Klasik cerrahide ölçümler cerrahın deneyimine dayanırken, robotik cerrahide bilgisayar destekli analiz devreye girer.

Daha doğru protez yerleşimi: Protezin bacak eksenine uyumu artırılır.

Kişiselleştirilmiş planlama: Her hastanın kemik yapısına göre özel ölçüm yapılır.

Daha az doku hasarı: Kesiler daha küçük olabilir, çevre dokular korunur.

Hızlı iyileşme: Erken mobilizasyon sağlanır.

Daha doğal hareket kabiliyeti: Diz ekleminde daha iyi uyum sayesinde günlük yaşam aktiviteleri daha rahat yapılır.

Protez ömrünün uzaması: Doğru açıyla yerleştirilen protez uzun yıllar dayanabilir.

Robotik diz protezi ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat öncesi üç boyutlu tomografi veya MR görüntüleri alınır. Bu veriler robotik sisteme yüklenerek ameliyat planı oluşturulur.

Haberin Devamı

Ameliyat sırasında cerrah, robotik kol yardımıyla protezin yerleştirileceği alanı hazırlar. Protezin kesme, açılama ve yerleştirme işlemleri robotik sistemin desteğiyle yapılır. Cerrah her aşamada kontrolü elinde tutar, robot yalnızca hassasiyeti artırır.

Ortalama ameliyat süresi klasik yönteme göre biraz daha uzun olsa da sonuçların kalıcı olması için bu süre farkı tolere edilebilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Robotik diz protezi sonrası hastalar genellikle birkaç gün içinde yürümeye başlar. Rehabilitasyon süreci erken dönemde planlanır. Kas gücünün korunması, diz hareket açıklığının artırılması ve günlük aktivitelerin hızla kazanılması hedeflenir.

Çoğu hastada 6–8 hafta içinde temel aktiviteler sorunsuz yapılabilir. Tam iyileşme ise 3 aya kadar uzayabilir.

Robotik ve klasik diz protezi arasındaki farklar nelerdir?

Robotik yöntem daha hassas ölçümler sağlar.

Klasik yöntemde cerrahın tecrübesi belirleyicidir.

Robotik cerrahi sonrası iyileşme daha hızlı olabilir.

Robotik yöntem maliyet açısından daha yüksektir.

Robotik Diz Protezi Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Robotik diz protezi ameliyatı ne kadar sürer?

Genellikle 1,5–2 saat arası sürer. Planlama aşaması süreyi biraz uzatabilir.

2. Ameliyat sonrası ne zaman yürüyebilirim?

Çoğu hasta birkaç gün içinde yardımla yürümeye başlar.

3. Robotik protez daha uzun ömürlü müdür?

Doğru açılarla yerleştirildiği için protezin ömrü genellikle daha uzun olur.

4. Robotik diz protezi herkese uygulanabilir mi?

Çoğu hastaya uygundur. Ancak ileri deformite veya kemik kaybı olanlarda klasik yöntem tercih edilebilir.

5. Robotik cerrahinin maliyeti daha mı yüksektir?

Evet, ileri teknoloji kullanıldığı için maliyeti klasik yönteme göre daha fazladır.

6. Robotik ameliyat sonrası ağrı daha az mıdır?

Bazı çalışmalara göre dokuya daha az zarar verildiği için ağrı daha hafif hissedilebilir.

7. İyileşme süreci ne kadar sürer?

Genellikle birkaç hafta içinde günlük aktiviteler yapılabilir, tam iyileşme 2–3 ayı bulabilir.

8. Komplikasyon riski var mı?

Her cerrahi girişimde olduğu gibi enfeksiyon veya damar-sinir yaralanması riski vardır. Ancak robotik sistem hata payını azaltır.

9. Fizik tedavi şart mı?

Evet, protezin doğru çalışması ve kas gücünün korunması için fizik tedavi gereklidir.

10. Robotik diz mi, klasik diz protezi mi tercih edilmeli?

Karar; hastanın eklem yapısı, cerrahın deneyimi, hastanenin teknolojik altyapısı ve maliyet göz önüne alınarak verilir.

Kaynak: Pendik Bölge Hastanesi