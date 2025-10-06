Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Kalça protezi ameliyatı nasıl yapılır? İyileşme süreci nasıldır?

Kalça protezi ameliyatı hangi yöntemlerle yapılır?

Kalça protezi ameliyatı (total kalça artroplastisi), kalça ekleminde ciddi hasar veya kireçlenme sonucu hareket kısıtlılığı ve ağrı yaşayan hastalarda uygulanan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, bozulmuş eklem yüzeylerini yapay bir protez ile değiştirerek hastaya ağrısız ve daha aktif bir yaşam sunmayı amaçlar.

Kalça protezi ameliyatı nasıl yapılır?

Kalça protezi ameliyatı, dikkatli bir planlama ve hassas cerrahi tekniklerle gerçekleştirilen bir işlemdir. Amaç, hasarlı eklem dokularını çıkararak yerine uzun yıllar dayanacak yapay bir eklem yerleştirmektir. Bu süreçte protezin hastaya en uygun ölçü ve açıyla yerleşmesi büyük önem taşır.

Ameliyat öncesinde detaylı tetkikler yapılır, anestezi yöntemi belirlenir. Cerrahi sırasında kalça eklemine ulaşılır, hasarlı dokular çıkarılır ve protez yerleştirilir. Ortalama 1–2 saat süren operasyon sonrası hasta kısa sürede ayağa kaldırılır.

Robotik Cerrahi ile Kalça Protezi

Robotik cerrahi, kalça protezi uygulamalarında milimetrik doğruluk sağlayan modern bir tekniktir. Bu yöntem sayesinde ameliyat öncesi 3 boyutlu tomografi verileri kullanılarak kişiye özel bir cerrahi plan hazırlanır. Böylece hem operasyonun güvenliği hem de protezin uzun ömürlü olması desteklenir.

Haberin Devamı

Bölge Hastanesi’nde kullanılan robotik cerrahi teknolojisi, yumuşak dokuya minimum zarar vererek daha dengeli ve doğal bir eklem hareketi sağlar. Cerrahın kontrolünde çalışan robotik kol, protezin yerleşimini en yüksek hassasiyetle gerçekleştirir.

İyileşme süreci nasıldır?

Kalça protezi sonrası iyileşme süreci, hem ameliyat tekniğine hem de hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Erken dönemde doğru rehabilitasyon ve dikkatli hareket kısıtlamaları, protezin sağlıklı şekilde kemikle bütünleşmesini sağlar.

İlk günlerde ağrı ve dikiş hassasiyeti görülebilir ancak kontrollü egzersizlerle kısa sürede mobilizasyon başlar. Çoğu hasta 6 hafta içinde baston veya yürüteç desteğini bırakırken, 3 ay sonunda günlük hayatına bağımsız şekilde döner.

Ameliyat sonrası neler beklemeliyim?

Kalça protezi ameliyatı sonrası en belirgin değişim, ağrının azalması ve hareket kabiliyetinin artmasıdır. Hastalar genellikle operasyon öncesine göre çok daha rahat yürüyebilir ve günlük aktivitelerini kolayca yapabilir.

Tedavi sürecinin başarısı, düzenli kontroller ve doktorun önerdiği egzersiz programına uyum ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde planlı bir rehabilitasyon süreci oldukça önemlidir.

Kalça protezi ameliyatının riskleri var mı?

Her cerrahi işlem gibi kalça protezi ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bu riskler arasında enfeksiyon, pıhtı oluşumu, protezin gevşemesi veya çıkması gibi durumlar sayılabilir. Ancak deneyimli cerrahlar ve modern cerrahi teknikler sayesinde bu riskler minimuma indirilir.

Bölge Hastanesi’nde ameliyat öncesi ayrıntılı değerlendirme ve steril ameliyathane koşullarıyla güvenli bir cerrahi ortam sağlanır. Bu sayede komplikasyon ihtimali önemli ölçüde azaltılır.

Bölge Hastanesi’nde Robotik Cerrahi ile Kalça Protezi

Bölge Hastanesi’nde kalça protezi ameliyatları, hem klasik hem de robotik cerrahi yöntemleriyle, kişiye özel planlama yapılarak uygulanır. Robotik cerrahi teknolojisi ile protez yerleşiminde yüksek hassasiyet sağlanır, iyileşme süreci hızlanır ve uzun dönem sonuçları daha başarılı olur.

www.bolgehastanesi.com