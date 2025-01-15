Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar...

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o tarihdeki hatlar ve fiyatlar...

1 8 Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o tarihdeki hatlar ve fiyatlar... 2 8 Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya 15-16 Ocak 2025'te alınacak biletleri kapsıyor. 3 8 Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılacak uçuşlara yönelik kampanya başlattı. 4 8 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan biletlerle 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek. 5 8 Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek uçuşları kapsayan Pegasus kampanyası 18 Şubat 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. 6 8 Kampanyanın geçerli olduğu hatlar şöyle: 0.01 Euro + vergilerle olan hatlar: Ankara-Ercan-Ankara Çukurova-Ercan -Çukurova 7 8 İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen 1 Euro +vergilerle olan hatlar: Antalya-Ercan-Antalya Kayseri-Ercan-Kayseri 8 8 3 Euro + vergilerle olan hatlar: Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır Gaziantep-Ercan-Gaziantep İzmir-Ercan-İzmir



