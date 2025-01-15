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  3. Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar...

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar...

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Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar...
Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o tarihdeki hatlar ve fiyatlar...
Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 1 18

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o tarihdeki hatlar ve fiyatlar...

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 2 28

Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya 15-16 Ocak 2025'te alınacak biletleri kapsıyor.

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 3 38

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılacak uçuşlara yönelik kampanya başlattı.

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 4 48

15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan biletlerle 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 5 58

Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek uçuşları kapsayan Pegasus kampanyası 18 Şubat 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 6 68

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar şöyle:

0.01 Euro + vergilerle olan hatlar:

Ankara-Ercan-Ankara

Çukurova-Ercan -Çukurova

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 7 78

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

1 Euro +vergilerle olan hatlar:

Antalya-Ercan-Antalya

Kayseri-Ercan-Kayseri

Pegasus'tan kaçırılmayacak kampanya: İşte ucuza uçmak istenyenler için, o hatlardaki tarih ve fiyatlar... 8 88

3 Euro + vergilerle olan hatlar:

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

İzmir-Ercan-İzmir

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