Keçiören Belediyesinden skandal haber: 171 personelin uyuşturucu testi "pozitif" çıktı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, belediye çalışanları arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla tarama testi yaptırmasıyla dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasındaki resmî yazışmalara göre ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuçların negatif olduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise pozitif sonuçlara ilişkin harekete geçerek TCK'nin 191. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi talimatını verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediyede uyuşturucu kullanımına karşı başlattığı uygulama, sorunun üzerinin örtülmesi yerine ortaya çıkarılması ve adli mercilerin devreye girmesini sağlaması bakımından önemli bir kurumsal mücadele adımı oldu.

171 PERSONELİN İLK TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu kullanımına karşı başlatılan tarama uygulamasının perde arkası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/80263 sayılı soruşturma dosyasına giren resmî yazışmalarla ortaya çıktı. Belgelerde, Keçiören Belediyesi tarafından belediye personelinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı test uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli yönetim kararıyla hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekçeleriyle, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapılmasına karar verildiği kayıtlara geçti. Testlerin, TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlar araştırıldıktan sonra belirlenen Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildiği de resmî yazışmalarda yer aldı. Soruşturma dosyasındaki 3 Temmuz 2026 tarihli polis tutanağında dikkat çekici rakamlar yer aldı. Keçiören Belediyesiyle yapılan yazışmalar sonucunda 171 personelin uyuşturucu tarama testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu 171 kişiden 42'sinin daha sonra gerçekleştirilen test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi. Dosyaya ayrıca ilk taramada pozitif sonuç alınan çalışanlara ilişkin liste ile sonraki ölçümlerde değeri negatif seviyeye düşen personele ilişkin ayrı liste de sunuldu.

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BELEDİYENİN ADIMI BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Keçiören Belediyesinin kendi personeline yönelik başlattığı uygulama yalnızca idari bir tedbir olarak kalmadı. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı araştırmanın ardından dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna taşındı. Başsavcılık, test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek kişiler hakkında TCK'nin 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılmasını istedi. Savcılık ayrıca şüphelilerin ifadelerinin alınarak ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ile kullanılan maddenin türünün belirlenmesi amacıyla CMK'nin 75. maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde talimat verdi.

ADLİ MAKAMLAR SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDU

Dosyadaki yazışmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sürecin sonuçlandırılması konusunda da yakın takip yürüttüğünü gösterdi. Başsavcılık, 2 Haziran 2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tekit yazısı gönderdi. Adli kaynaklar, tekit yazısının arka planında emniyet ile adliye arasında herhangi bir görüş veya sahaya ilişkin yaklaşım ayrılığı bulunmadığının altını çizdi.

Yazının, belediye ve ilgili kurumlarla yürütülen yazışmaların hızlandırılması, test sonucu pozitif çıkan kişiler yönünden adli işlemlerin gecikmeksizin gerçekleştirilmesi ve özellikle uyuşturucu kullanımına ilişkin biyolojik bulguların zaman içerisinde tespit edilebilirliğinin azalabileceği değerlendirmesiyle sürecin süratle tamamlanması amacıyla gönderildiği belirtildi. Nitekim soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinin, başsavcılık talimatı gereği ilgili görülen belediyeyle gerekli yazışmaları yaptığı, belediyenin ise sonuçları resmî olarak alabilmek adına testlerin yaptırıldığı özel kuruluş ile yazışma başlattığı soruşturma evrakında görüldü.

SORUNU GİZLEMEK YERİNE ORTAYA ÇIKARDI

Keçiören Belediyesinde yaşanan süreç, yerel yönetimlerde uyuşturucuyla mücadele konusunda alışılmışın dışında bir uygulamayı da beraberinde getirdi. Başkan Özarslan'ın aldığı kararla, belediye yönetimi kurum içerisindeki muhtemel uyuşturucu kullanımını görmezden gelmek veya gizlemek yerine gönüllü test uygulamasıyla tespit yoluna gitti. Ortaya çıkan sonuçların resmî kurumlarla paylaşılması ve ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının devreye girmesiyle mesele adli boyuta taşındı. Böylece belediyenin kendi bünyesinde attığı önleyici adım, uyuşturucu kullanımı şüphesi bulunan personelin adli makamlarca da incelenmesinin önünü açtı. Soruşturma dosyasındaki resmî belgeler de belediyenin başlattığı tarama çalışmasının 171 ilk pozitif sonuçtan savcılık soruşturmasına uzanan kapsamlı bir adli ve idari süreci tetiklediğini ortaya koydu. Keçiören Belediyesinin attığı adım, kamu kurumlarında uyuşturucuyla mücadelede sorunu tespit etme, adli mercilerle iş birliği yapma ve bağımlılıkla mücadeleyi rehabilitasyon boyutuyla birlikte ele alma açısından dikkat çeken bir uygulama olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber7

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