Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi

Bakan Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda; AK Parti seçmenine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara Çiçek adlı öğrencinin Dünya Diş hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvurunun, başörtüsü gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok ser eleştirilerde bulundu.

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Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi

Bakan Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda; CHP'nin AK Parti seçmenine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu olarak bir programa davet etmesine ilişkin ve Dilara Çiçek adlı öğrencinin Dünya Diş hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvurunun, başörtüsü gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin konuştu.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜNDE BİR SINIRI VAR"

Tunç, "Düşünce özgürlüğünün tamamen yanındayız ama düşünce ve ifade özgürlüğünün de bir sınır var. Bu sadece bizim kanunlarımızda olan bir sınırlama değil. Anayasamızın 26. maddesinde olduğu gibi. Aynı sınırlamalar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de vardır.

Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi

"ÖZGÜR ÖZELİN KENDİ ADINA BİR TALİHSİZLİKTİR"

Eğer siz bir başkasına hakaret ediyorsanız TCK'da ceza ile karşılaşırsınız. Şahıs serbest bırakıldı. Yargılama devam ederken 'bu kişi suç işlemiştir' dememiz doğru değil. Sözlerin kabul edilemez olduğunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. Cumhurbaşkanımıza söyledikleri kabul edemez. Sayın Özel'in o şahsa methiye dizdiğini gördük. Soruşturması yargılaması devam eden bir kişiyi yanınıza oturtup o sözlerini takdire maruz görüyorsanız siz bu suçların çoğalmasını istiyorsunuz demektir. Özgür Özel'in kendi adına bir talihsizliktir." ifadelerini kullandı.

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"BUNLAR ESKİ TÜRKİYE MANZARALARI"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilara Çiçek adlı öğrencinin Dünya Diş hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvurunun, başörtüsü gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin "Konuya ilişkin hemen soruşturma başlatıldı. Bunun bir yıldan 3 yıla kadar yaptırımı vardır. Kamuoyuna bunu açıklaması bir ihbar niteliğindir. Soruşturmada gözaltı kararı verildi, ifadeler alındı. Soruşturma devam ediyor. Olayın takipçisiyiz. Bunlar eski Türkiye manzaraları... Türkiye vesayetçi yapıdan kurtuldu. TCK'da yaptırımı olan bir suç tipidir. Dolayısıyla yargının kayıtsız kalması söz konusu olamaz." dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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