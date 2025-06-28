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Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi

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Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi
Önce Sakarya'da başlayan daha sonra Bilecik'e sıçrayarak bir çok köyün yanmasına neden olan orman yangını giderek büyümesi üzerine 16 köy tahliye edilirken, yangınla mücadele amansız bir şekilde devam ediyor.
Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 1 121

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı. Havadan ve karadan alevlerle mücadele devam ediyor...

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BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı yayında orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"2 GÜNDE 150 BÜYÜK YANGIN ÇIKTI... 8'İ SÜRÜYOR"

"Etkisi uzun yıllar sürecek bir yangın. Bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Bir şey olmaz denilen şey bugün şu ekosistemin yok olmasına sebep olacak sonuçlar doğuruyor. Yangına sebep olanlar değil, olma ihtimaline karşı da herkesin teyakkuzda olması gerekiyor. Son 2 günde 150 büyük ölçekli yangın meydana geldi ülkemizde. Bunlardan 8 tanesi devam ediyor. Risk teşkil eden 3 yangınımız var. Bir tanesi Sakarya Bilecik sınırındaki yangın. 10.48'de çıktı yangın ilk müdahale 7 dakikada yapıldı. Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi. 1 vatandaşımız yaralı. 3 kişi gözaltına alınmış durumda. Manisa Akhisar yardımı 3 uçak 11 helikopter 26 arazözle müdahale ediliyor. Hafta başından itibaren İzmir'deki pek çok yangınla mücadele etti. O yorgunluklarına rağmen cansiparane mücadele ediyorlar.


Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 3 321

EKİM 2025'E KADAR TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Çalışmalarımız yoğunlaştırırken Bolu Göynük'ten bir haber aldık. Buraya 9 helikopter buraya müdahale ediyor. Daha önce burada büyük bir yangın yaşanmıştı.

ALEVLER SAATLERDİR KONTROL ALTINA ALINAMADI!

İlk andan itibaren seferber olan ekipler yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Yangına müdahale eden helikopterler, aralıksız şekilde su taşıyarak yangın hattına müdahale ediyor.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 4 421

Havadan yapılan müdahaleler de alevlerin önünü kesmek için kritik rol oynuyor. Ekipler, hem havadan hem karadan koordineli bir şekilde çalışarak yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yangının 24'üncü saatine girilmesine rağmen alevler henüz tamamen kontrol altına alınabilmiş değil.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 5 521

BÖLGE DUMAN BULUTU İLE KAPLANDI!

Rüzgarın durmasıyla birlikte alevlerin ilerleyişi yavaşladı ancak bu kez de yoğun duman çalışmaları zorlaştırdı. Görüş açısının ciddi oranda düşmesi, özellikle hava araçlarının manevrasını zorlaştırıyor.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 6 621

Yangın söndürme helikopterinden kaydedilen görüntüler, hem alevlerin yayılma hızını hem de müdahalenin ne denli zorlu şartlarda yapıldığını gözler önüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde, arazinin büyük kısmı neredeyse görünmez hale gelirken, gökyüzünden bırakılan tonlarca suyun duman bulutlarını yararak alevlerin üzerine döküldüğü görülüyor.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 7 721

ONLARCA EV KÜLE DÖNDÜ!

Yangın, Gölpazarı'ndaki Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde bulunan evlere de sıçradı. Mahalledeki çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı hayvanlar telef oldu. Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü söyledi.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 8 821

"KÖYE GELDİĞİMİZDE KÜL YAĞMAYA BAŞLADI"

Yangını söndürmek için kendi traktörüyle desteğe gittiğini belirten Çeşmeci, "Ancak hiçbirimiz bu yangının buraya kadar gelebileceğini düşünmedik. Akşam saat 17.00 gibi köye geldiğimizde kül yağmaya başladı. Burada 12 kişi yaşıyordu. Köylünün çoğu Gölpazarı ilçesinde yaşıyor. Bazı hayvanları kurtarabildiler ama ölen hayvanlar da olmuş. Üst tarafta bazı koyunlar ve tavuklar ölmüş" dedi.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 9 921

"10 DAKİKADA ALEVLER ARKAMIZDAN GELDİ"

Hayvancılık ve çiftçilik yapan Ali Berk Keseli de yangının kendi köylerine gelebilmelerini tahmin edemediklerini anlattı. Alıç köyü yakınlarında yangını gördüklerini aktaran Keseli, şunları kaydetti:

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 10 1021

"Traktörle baktım ama 'Bizim tarafa gelmez.' dedik. Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden haber alıyorduk yangınla ilgili ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. Hayvanları kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı, o yanmış, tavuklar yanmış. Buradaki 3 ev hariç diğerleri yanmış. Rüzgar vardı, ben dağda koyunları gezdiriyordum. 10 dakikada köye geldik ama yangın da arkamızdan geldi."

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 11 1121

7 KÖY BOŞALTILDI

Yangında 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 12 1221

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 13 1321

İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu.


Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 14 1421

Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 15 1521

BİLECİK VALİSİ SÖZER AHABER'DE 400'E YAKIN VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer A Haber canlı yayınında yangınla mücadeledeki son durumu paylaştı. Vali Sözler, 17 yerleşim yeri ile 400 kişinin tahliye edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Sakarya'dan başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangın dünden itibaren devam ediyor. Burada bizi en çok zorlayan rüzgarın etkisi. Rüzgarın etkisiyle alanlar genişlemeye başlıyor. Ekiplerimiz tam sahada. Tedbir amaçlı vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye ediyoruz. Toplam 17 yerleşim alanını ve 400'e yakın vatandaşlarımızı hayvanlarıyla birlikte tahliye ettik. Rüzgarın etkisine göre alanlar genişleyebiliyor.


Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 16 1621

DAĞLIK ALANLAR VE RÜZGAR BİZİ ZORLUYOR

Tahliyelerimiz devam ediyor. Kamu kurumlarındaki tesislerimiz vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Şu an tüm ekiplerimiz havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Dağlık alanlar ve rüzgarın etkisi bizi zorluyor. Rüzgarın etkisi dinerse çok kısa zamanda kontrol altına alma ihtimalimiz var. Rüzgar bu şekilde sert esmeye devam ederse alanlarımız genişleyebilir.

ÇETİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Şuan köylerimize bağlı yerleşim alanlarını, tarlalarımızla ilgili mücadelemiz sürüyor. Şehir merkezimiz tehlike altında değil.

Rüzgarın etkisiyle yangın farklı alanlara yansıyor. Hububat ve tarım alanlarımız çok fazla. Oraya sıçradığı zaman o alanların hemen tutuşup diğer orman alanlarına gitmesi söz konusu. Yani çetin bir mücadelemiz devam ediyor. Tabi ki rüzgarın buna çok büyük bir etkisi oluyor.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 17 1721

VALİ SÖZER: 2 BİN HEKTAR ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR

Vali Sözer, "Rüzgarın etkili olması çalışmalarımızı sekteye uğratmakta ama tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sahadayız. Özverili biçimde çalışmalarımız devam etmekte. Rüzgarın bugünde etkili olması bekleniyor. Yarın etkisini yitirmesi bekleniyor ve yağış beklentisi var elbette değişebilir ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelik can güvenliği. Maddi ve tarımsal hasarlara ilişkin devletimiz gerekeni yapacaktır. Yangında 3 vatandaşımız olumsuz etkilendiği. Şu an net olmamakla beraber 2 bin hektar alanda yangının devam ettiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 18 1821

YANGINA 11 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkıp Bilecik'e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, ''Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir'' denildi.

Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 19 1921
Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 20 2021
Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi 21 2121
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