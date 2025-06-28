Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi

EKİM 2025'E KADAR TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Çalışmalarımız yoğunlaştırırken Bolu Göynük'ten bir haber aldık. Buraya 9 helikopter buraya müdahale ediyor. Daha önce burada büyük bir yangın yaşanmıştı.

ALEVLER SAATLERDİR KONTROL ALTINA ALINAMADI!

İlk andan itibaren seferber olan ekipler yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Yangına müdahale eden helikopterler, aralıksız şekilde su taşıyarak yangın hattına müdahale ediyor.