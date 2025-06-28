Orman yangın felaketi büyüyor: Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi

DAĞLIK ALANLAR VE RÜZGAR BİZİ ZORLUYOR
Tahliyelerimiz devam ediyor. Kamu kurumlarındaki tesislerimiz vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Şu an tüm ekiplerimiz havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. Dağlık alanlar ve rüzgarın etkisi bizi zorluyor. Rüzgarın etkisi dinerse çok kısa zamanda kontrol altına alma ihtimalimiz var. Rüzgar bu şekilde sert esmeye devam ederse alanlarımız genişleyebilir.
ÇETİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
Şuan köylerimize bağlı yerleşim alanlarını, tarlalarımızla ilgili mücadelemiz sürüyor. Şehir merkezimiz tehlike altında değil.
Rüzgarın etkisiyle yangın farklı alanlara yansıyor. Hububat ve tarım alanlarımız çok fazla. Oraya sıçradığı zaman o alanların hemen tutuşup diğer orman alanlarına gitmesi söz konusu. Yani çetin bir mücadelemiz devam ediyor. Tabi ki rüzgarın buna çok büyük bir etkisi oluyor.