Okullar ne zaman ara tatil olacak? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

Ara tatil ne zaman? Arama motorları, ara tatil hakkında güncel bilgileri merak edenler tarafından sorulan soruyu sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar ne zaman kapanacak? Bu kesin. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği çok sayıda tarihsel soruya yanıt verildi. Okulların ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil var mı ve hangi tarihte?

Okulların Ara Tatili Ne Zaman Başlayacak?

13 Kasım 2023 Pazartesi'nden başlayan ilk dönem ara tatili, 17 Kasım 2023 Cuma'ya kadar devam edecek. 22 Ocak 2024 Pazartesi'nden başlayarak yarıyıl tatili 2 Şubat 2024 Cuma'ya kadar devam edecek.

5 Şubat 2024 Pazartesi'nde ikinci dönem başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma'da sona erecek. 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında ikinci dönem ara tatili yapılacak.