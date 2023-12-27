O yasa TBMM'den geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? İşte çalışma hayatının beklediği o iddianın ayrıntıları!

Uzun süredir gündemde olan ve özellikle memurlar arasında sıkça tartışılan haftalık çalışma saatleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mesai saati teklifi onaylandı

Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası

Onaylanan önerinin çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Memurlar mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuyla ilgili çalışma saatleri düzenlemesi sinyalini vermişti.