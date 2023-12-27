O yasa TBMM'den geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? İşte çalışma hayatının beklediği o iddianın ayrıntıları!

Mesai saatleri kısalıyor mu? sorusu çalışma hayatında şu günlerde merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttırdı. Peki gerçekten mesai saatleri kısalacak mı? gelin resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgileri size aktaralım.

YAYINLAMA
Google News
O yasa TBMM'den geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? İşte çalışma hayatının beklediği o iddianın ayrıntıları!

Uzun süredir gündemde olan ve özellikle memurlar arasında sıkça tartışılan haftalık çalışma saatleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mesai saati teklifi onaylandı

Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

O yasa TBMM'den geçti! Mesai saatleri kısalıyor mu? İşte çalışma hayatının beklediği o iddianın ayrıntıları!

Mesai saatleri kısalıyor mu? Çalışma saat 15:30'da bitecek iddiası

Onaylanan önerinin çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmemekle birlikte, mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. Memurlar mesai saatlerinin kısalacağı ve 09.00'da başlayıp 15.30'da sonlanacağına dair iddialarda bulunulurken, kaynak olarak ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konuyla ilgili çalışma saatleri düzenlemesi sinyalini vermişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
Yeni yıl zamlarla geliyor... Benzin ve motorine zam yolda!
Yeni yıl zamlarla geliyor... Benzin ve motorine zam yolda!
Samsun karnabahar üreticiliğinde Türkiyede 1. oldu!
Samsun karnabahar üreticiliğinde Türkiyede 1. oldu!
Zam oranını beğenmeyen Bosch Fabrikası çalışanları, 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan attı!
Zam oranını beğenmeyen Bosch Fabrikası çalışanları, 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan attı!
Son Haberler
İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...
İçinde enerji olan kışa özel, içe içe doyamayacağınız bir içecek! Tarifi haberimizde...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yılbaşı öncesi denetim!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yılbaşı öncesi denetim!
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
Elazığ’da ilginç olay! Yarılan asfalt kamyonu yuttu!
Elazığ’da ilginç olay! Yarılan asfalt kamyonu yuttu!
Son Dakika! Başkan Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye çağırdı! 2024 asgari ücret bugün açıklanır mı?
Son Dakika! Başkan Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini Beştepe'ye çağırdı! 2024 asgari ücret bugün açıklanır mı?
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Çok Okunanlar
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
2024 yılı vergiler, harçlar ve cezaları belli oldu! İşte 2024 yılı Pasaport, yurt dışı telefon, ehliyet harçları ve motorlu taşıt vergileri
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
Hangi ünlüler hayatını kaybederek 2023 yılında aramızdan ayrıldı? İşte 2023 yılında ölen ünlü isimler...
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları çıldırdı zirve yaptı durdurulamıyor! 27 Aralık güncel gram çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarı geldi! 27 Aralık Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Tarım Kredi Market'ten 2023 yılın son günlerine özel kampanya! Yüzde elliye varan dev indirimli yeni ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten 2023 yılın son günlerine özel kampanya! Yüzde elliye varan dev indirimli yeni ürün kataloğunu yayınladı
TCMB’nin Faiz Kararı Sonrası Bankalar Coştu! Vatandaş Sonunda Bunu da Gördü: 21 Yılın Zirvesi…
TCMB’nin Faiz Kararı Sonrası Bankalar Coştu! Vatandaş Sonunda Bunu da Gördü: 21 Yılın Zirvesi…
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor