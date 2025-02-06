  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi!

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi!

Yayınlanma:
O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi!
O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! İşte, önemli açıklamalar...
O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 1 18

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! İşte, önemli açıklamalar...

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 2 28

Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar'dan kötü haber...

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 3 38

Sanatçı Gökhan Kırdar, akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 4 48

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi.

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 5 58

Ünlü sanatçı zatürre nedeniyle tedavi görüyor...

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 6 68

Kırdar’ın paylaşımı şöyle:

“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 7 78

Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..

O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! 8 88

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim...''

HABERE YORUM KAT