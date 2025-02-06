O, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı: Sol akciğerinde kanama meydana geldi! İşte, önemli açıklamalar...
Ünlü sanatçı Gökhan Kırdar'dan kötü haber...
Sanatçı Gökhan Kırdar, akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı. Akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan Kırdar, son durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi.
Ünlü sanatçı zatürre nedeniyle tedavi görüyor...
Kırdar’ın paylaşımı şöyle:
“Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…
Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..
Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim...''