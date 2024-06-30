Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''ın kızı Esra Albayrak''ın kız çocuğunun mezuniyet töreni ile gündeme gelen NUN okullarını vatandaşlar merak ederek NUN ne demek anlamı nedir? NUN okulu kimin, sahibi kim? NUN okullarının yıllık ücreti ne kadar? diye araştırmaya başladı. işte NUN okulları hakkında tüm bilinmeyenler.

NUN NE DEMEK ANLAMI NEDİR?

Arap alfabesinin yirmi beşinci, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına kadar 9–10 asır boyunca kullanmış oldukları alfabenin yirmi sekizinci harfi ve bu harfin adı [Ebced hesâbında değeri 50’dir. (ﻥ), eski târihlerde seneyi bildiren rakamdan sonra ramazan ayını gösteren bir rumuz olarak kullanılırdı

NUN OKULLARININ SAHİBİ KİM?

Nun Okulları, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı''nın çatısı altında faaliyet yürüten bir eğitim kuruluşudur. Vakıf tarafından kurulan okullarda binlerce anasınıfı, ilk, orta ve lise eğitimi verilmekte. Amacı "NUN Eğitim ve Kültür Vakfı; yurt içinde ve yurtdışında eğitim ve kültür alanında insanlara yardım etmek, eğitim, bilim, teknoloji, sosyal, kültür ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunmak için çalışmalar yapmak, gençlerin ve her yaş grubundan insanların eğitim imkânlarından yararlanmasını sağlamaktır." olarak açıklanan Nun Vakfı tarafından kurulan okulların yönetim kurulunda;

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak''ın kardeşi Serhat Albayrak''ın kurucuları arasında yer aldığı vakfın okulları olan Nun Okulları için Berat Albayrak''ın okulları olduğu iddiası var.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida üye''nin yanı sıra NUN Okullarının yönetim kadrosunda NUN Okulları PDR Direktörü Zehra İlgen Şeker, NUN Okulları İlkokul Müdürü Nur İpek, NUN Okulları Ortaokul Müdürü Özlem Ülker Günal, NUN Okulları Lise Müdürü Hikmet Konar, NUN Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı Mevlüt Altıntop''un yanı sıra Ahmet Elmas, Naciye Süheyla Emül, Mustafa Sezen, Gülnur Ercan, Sema Göncüoğlu, Şule Özcan, Ahmet Uzunçayır, Tuğba Fırat ve Tuğba Ece bulunmaktadır.

NUN OKULLARININ YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Nun Okulları''nın yıllık ücretleri de yine en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Nun okullarında anasınıfı eğitimi gören bir öğrencinin bir yıllık öğrenim ücreti eğitim 34 bin lira, yemek 5 bin lira olmak üzere 39 bin lira tutuyor. İlkokul eğitimi ücreti 42 bin lira yemek ücreti 6 bin lira toplam ücret 48 bin lira. Ortaokul için eğitim + yemek 61 bin lira. Lise için ise 55 bin eğitim ücreti + 6 bin 500 lira yemek ücreti ve konaklama ücreti olan 29 bin lira eklendiğinde 90 bin 500 liralık bir maliyet çıkıyor.