Nefeslerin tutulduğu hafta: Faiz indirimi yolda mı, asgari ücret mi belirleyecek? İşte o önemli açıklamalar....

Eryılmaz, faiz kararının, özellikle asgari ücret görüşmeleriyle paralel olarak şekilleneceğini vurguladı. Asgari ücretin, Merkez Bankası’nın modellemelerinde kullanılan seviyenin çok üzerinde bir artış göstermesi durumunda, faiz indiriminin yapılmayabileceğini veya faizlerin sabit tutulabileceğini ifade etti. Eryılmaz, "Eğer asgari ücret yüksek gelirse, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeden sabit bırakacağı yönünde bir takım beklentiler var" dedi.