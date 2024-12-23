Nefeslerin tutulduğu hafta: Faiz indirimi yolda mı, asgari ücret mi belirleyecek? İşte o önemli açıklamalar....

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaklaşan faiz kararı ve Borsa İstanbul’daki mevcut durumu değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının son faiz toplantısını gerçekleştirecek.
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Bu hafta ayrıca 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı gerçekleştirilecek.
MERKEZ’DEN FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Eryılmaz, TCMB’nin faiz indirimi kararına ilişkin farklı beklentiler olsa da, genel hakim beklentinin yüzde 50 baz puanlık bir indirim yönünde olduğunu belirtti. Bu durumda, politika faizinin yüzde 48,5’e çekilmesi bekleniyor.
Eryılmaz, faiz kararının, özellikle asgari ücret görüşmeleriyle paralel olarak şekilleneceğini vurguladı. Asgari ücretin, Merkez Bankası’nın modellemelerinde kullanılan seviyenin çok üzerinde bir artış göstermesi durumunda, faiz indiriminin yapılmayabileceğini veya faizlerin sabit tutulabileceğini ifade etti. Eryılmaz, "Eğer asgari ücret yüksek gelirse, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeden sabit bırakacağı yönünde bir takım beklentiler var" dedi.
BORSA İSTANBUL’DA DÜŞÜŞ
Borsa İstanbul’da geçen hafta yaşanan düşüşleri, teknik bir düzeltme olarak değerlendiren Eryılmaz, yatırımcıların 10.270 seviyesinin üzerinde tutunmayı gerektirecek yeni bir katalizör beklediğini ifade etti. Eryılmaz, "Piyasa, faiz indirimini fiyatladı, ancak büyüme tarafında baskılar devam ediyor ve yeni bir katalizör arayışı sürüyor" dedi.
Borsa İstanbul için kısa vadede 9.500 seviyelerinde bir geri çekilme olabileceğini belirten Eryılmaz, "Eğer 9.500’ün altına inilirse, satış baskısının artabileceğini gözlemliyoruz" dedi. Ancak orta ve uzun vadede 9.600-9.700 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Eryılmaz, "Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa, borsada 10.000 seviyelerinde bir tepki görebiliriz. Ancak en iyi senaryoda bile 10.250’yi geçmek zor. Yıl sonunda, Borsa İstanbul’da 9.500-10.250 arası bir hareket bekliyorum" şeklinde konuştu.
Eryılmaz, TCMB'nin faiz kararı ve asgari ücret artışı gibi faktörlerin, piyasalarda belirsizliğe yol açtığını ve bu gelişmelerin, Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.