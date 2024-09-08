Narin Güran'dan üzücü haber! İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu Son Dakika haberleri: 21 Ağustos'tan beri kayıp olan o günden beri aramalara rağmen bir türlü bulunamayan Narin Güran'la ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üzücü haberi vererek cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.