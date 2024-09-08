Narin Güran'dan üzücü haber! İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

BAKAN YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.
Ekiplerin 19’uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, Eğertutmaz Deresi’nde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." dedi.
KAYNAK: AA