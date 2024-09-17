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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti!

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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti!
Narin Güran, cinayeti ile ilgili soruşturmalar sürerken göz altına alınan ve üç gündür ifade veren yengeden itiraf geldi.
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 1 114

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni itiraflar geldi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 2 214

Aiyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni itiraflar geldi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 3 314

Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasınca görüntülenmiş; cesedi dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinin saat 15.40'ta su kenarına ulaştığı belirlenmişti.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 4 414

Yolda harcanan zaman çıkarılınca 18 dakikada ne olduğunun sorusunu araştıran ekipler, o sırada Narin'in evine yengesi Hediye Güran'ın 2 kez gidip geldiğini tespit etti.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 5 514

ENES'E KARŞI SİNİRLİYDİ

Şüpheli yenge Hediye Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın oğlu Enes'e o gün çok sinirli olduğunu söyledi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 6 614

Olay günü anne-oğulun Narin'in öldürülmüş olduğu düşünülen ahırda boğuştuğunu da belirten yenge Güran, şöyle devam etti: "Annesi Enes'in kolunu dişledi ama neden olduğunu bilmiyorum. Annenin Enes'i dövdüğünü biliyorum. Çok sinirliydi."

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 7 714

AHIRDAN NUMUNE ALINDI

Jandarma, Narin'in ahırda öldürülmüş olma ihtimali üzerine numune aldı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 8 814

TERLİĞİ SAKLAYAN KUZEN: ÇİNGENELERİN SANDIM

Delilleri yok etmekten tutuklanan kuzen Muhammed Kaya'nın (23) arama çalışmaları sırasında bulduğu terliği sakladığı ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 9 914

Kaya savcılık ifadesinde köye 2.5 km uzaklıkta ilerlerken yol üzerinde gördüğü terliği çingenelere ait olduğunu düşünerek almadığını; dönüşte aynı terliği görünce bu kez aldığını söyledi. Şüpheli, köye döndüğünde ise kargaşa nedeniyle terliği jandarmaya vermeyi unuttuğunu öne sürdü.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 10 1014

AYNI ÇUVALDAN EVİNDE DE VAR

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde yeni bir arama daha yapıldı. Narin'in içine konulduğu çuvalla Bahtiyar'ın evinde bulunan çuvalların seri numaralarının tuttuğu öğrenildi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 11 1114

NARİN’İN OTOPSİSİ İLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY: DİŞ ÖRNEĞİ ALINAMADI

Öte yandan Narin Güran'ın cansız bedenine yapılan otopside dişlerinin döküldüğünü gazeteci Emrullah Dinç yazdı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 12 1214

Narin hakkında konuşan Diyarbakır Barosu Nahit Eren, "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 13 1314

SON DAKİKA GELİŞMESİ: YENGE VE 2 KUZEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti! 14 1414

SON DAKİKA GELİŞMESİ: YENGE VE 2 KUZEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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