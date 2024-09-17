Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti!

Olay günü anne-oğulun Narin'in öldürülmüş olduğu düşünülen ahırda boğuştuğunu da belirten yenge Güran, şöyle devam etti: "Annesi Enes'in kolunu dişledi ama neden olduğunu bilmiyorum. Annenin Enes'i dövdüğünü biliyorum. Çok sinirliydi."