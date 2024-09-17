Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Yenge itiraf etti!

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni itiraflar geldi.
Aiyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde yeni itiraflar geldi.
Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasınca görüntülenmiş; cesedi dereye sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinin saat 15.40'ta su kenarına ulaştığı belirlenmişti.
Yolda harcanan zaman çıkarılınca 18 dakikada ne olduğunun sorusunu araştıran ekipler, o sırada Narin'in evine yengesi Hediye Güran'ın 2 kez gidip geldiğini tespit etti.
Şüpheli yenge Hediye Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın oğlu Enes'e o gün çok sinirli olduğunu söyledi.
Olay günü anne-oğulun Narin'in öldürülmüş olduğu düşünülen ahırda boğuştuğunu da belirten yenge Güran, şöyle devam etti: "Annesi Enes'in kolunu dişledi ama neden olduğunu bilmiyorum. Annenin Enes'i dövdüğünü biliyorum. Çok sinirliydi."
Jandarma, Narin'in ahırda öldürülmüş olma ihtimali üzerine numune aldı.
Delilleri yok etmekten tutuklanan kuzen Muhammed Kaya'nın (23) arama çalışmaları sırasında bulduğu terliği sakladığı ortaya çıktı.
Kaya savcılık ifadesinde köye 2.5 km uzaklıkta ilerlerken yol üzerinde gördüğü terliği çingenelere ait olduğunu düşünerek almadığını; dönüşte aynı terliği görünce bu kez aldığını söyledi. Şüpheli, köye döndüğünde ise kargaşa nedeniyle terliği jandarmaya vermeyi unuttuğunu öne sürdü.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde yeni bir arama daha yapıldı. Narin'in içine konulduğu çuvalla Bahtiyar'ın evinde bulunan çuvalların seri numaralarının tuttuğu öğrenildi.
Öte yandan Narin Güran'ın cansız bedenine yapılan otopside dişlerinin döküldüğünü gazeteci Emrullah Dinç yazdı.
Narin hakkında konuşan Diyarbakır Barosu Nahit Eren, "Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu." ifadelerini kullandı.
Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.