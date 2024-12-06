Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar

Altın son günlerde yatay bir seviyede seyrederken uzmanlar hafta sonu ve gelecek hafta başı Pazartesi gününe dikkat çekerek, orta doğuda ki savaşların artma etkisi ile yukarı yönlü çıkabileceği yönünde uyarılarda bulundular. Peki Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.951,12 SATIŞ(TL) 2.951,56 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.934,67 0,58 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.888,00 SATIŞ(TL) 4.950,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.931,00 0,39 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.805,00 SATIŞ(TL) 9.909,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.862,00 0,48 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.317,61 SATIŞ(TL) 19.696,85 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.742,34 -0,23 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.317,61 SATIŞ(TL) 19.696,85 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.742,34 -0,23 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.640,93 SATIŞ(USD) 2.641,27 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.631,50 0,37 % 7 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 86.750,00 SATIŞ(USD) 86.800,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.850,00 -0,06 % 8 8 NOT :Veriler saat 09:38 itibari ile güncellenmiştir KAYNAK: BİGPARA



