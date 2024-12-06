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Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar

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Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar
Altın son günlerde yatay bir seviyede seyrederken uzmanlar hafta sonu ve gelecek hafta başı Pazartesi gününe dikkat çekerek, orta doğuda ki savaşların artma etkisi ile yukarı yönlü çıkabileceği yönünde uyarılarda bulundular. Peki Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.951,12

SATIŞ(TL) 2.951,56

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.934,67 0,58 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.888,00

SATIŞ(TL) 4.950,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.931,00 0,39 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.805,00

SATIŞ(TL) 9.909,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.862,00 0,48 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.317,61

SATIŞ(TL) 19.696,85

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.742,34 -0,23 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.317,61

SATIŞ(TL) 19.696,85

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.742,34 -0,23 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.640,93

SATIŞ(USD) 2.641,27

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.631,50 0,37 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 7 78

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 86.750,00

SATIŞ(USD) 86.800,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.850,00 -0,06 %

Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar 8 88

NOT :Veriler saat 09:38 itibari ile güncellenmiştir

KAYNAK: BİGPARA

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