Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar
Altın yatırımcıları hafta sonuna dikkat! Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar
Yayınlanma:
Altın son günlerde yatay bir seviyede seyrederken uzmanlar hafta sonu ve gelecek hafta başı Pazartesi gününe dikkat çekerek, orta doğuda ki savaşların artma etkisi ile yukarı yönlü çıkabileceği yönünde uyarılarda bulundular. Peki Altında son durum ne? Güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları