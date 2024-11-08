Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm

İLİŞKİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Bunun üzerine Hakim: "HTS kayıtlarına göre soruyorum. 15.08 sen, Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.