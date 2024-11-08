Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm

"AĞABEYİNE TARLA TEKLİF EDİLDİ Mİ"
Hakim: Abine, Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim mi diye?
Nevzat Bahtiyar: Evet öyle teklif geldi. Kardeşim gelip bana söyledi. Ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı.
Hakim: Güran Ailesi şunu söylüyor. Sen Narin'e para verip kendine alıştırmışsın. Sonra da öldürmüşsün doğru mu?
Nevzat Bahtiyar: Doğru değil.
"SALİM ÇIPLAK MIYDI"
Hakim: Narin'in patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi?
Nevzat Bahtiyar: Benim evin oradan da geçer başka yerden de.
Hakim: Senle Güran ailesi arasında husumet var mı?
Nevzat Bahtiyar: Hayır. Savcılıkta verdiğim farklı farklı ifadeler korktuğum için.
Duruşma savcısı soru soruyor
15.27- 15.35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de baz istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit etti?
Nevzat Bahtiyar: Evet o sırada tehdit etti.
Hakim: Salim'in üzerinde ne vardı?
Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum
Hakim: Çıplak mı?
Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum
Savcı: Salim Güran o gece Narin'in naaşının yanına gidiyor.