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Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm

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Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm
Yılın davası olarak belirtilen ve bir türlü çözülemeyen Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma gerçekleşirken, itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan amca Salim Güran hakkında şok suçlamalar da bulunarak arka arkaya sıraladığı itiraflarla davanın seyrini değiştirdi.
Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 1 125

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 2 225

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran katıldı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 3 325

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de duruşmayı takip etmek için İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 4 425

Duruşma salonundaki oturma düzeninden bahseden Karaman, dava ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Karaman, "Duruşma salonunda 50 jandarma 50 polis şu an görev yapıyor. Nevzat Bahtiyar ayrı yerde.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 5 525

Salim Güran Enes ve Yüksel, iki ayrı boşlukta arka arkaya oturuyorlar. Salim Nevzat arasında 8 sandalye var. O sandalyelerde BARO Başkanları oturuyor. Salim, Enes içeri alınınca ona baktı. Yüksel içeri girince ona bakmadı. Göz teması kurmadı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 6 625

Baba Arif müşteki sıfatıyla salonda. Avukatların talebi nedeniyle duruşma tam anlamıyla başlamadı. İddianame okunmaya başlanmadı. Narin'in hatırası için önemli bir duruşma önemli bir gün. Bugün artık insanların vicdana gelmesi ve bir şeyler anlatması bekleniyor.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 7 725

NEVZAT BAHTİYAR: AYLIK KAZANCIM 60 BİN LİRA

Nevzat sanık kürsüsüne geldi. Nevzat, okur-yazar olduğunu, evli olduğunu aylık kazancının 60 bin TL olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı "Salim'i neden aradın?" diye sordu.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 8 825

Hakkındaki suçlamayı reddeden Nevzat ise "Savcılığa verdiğim en son beyanımı tekrarlıyorum. Beni arayıp gel işimiz var dedi. Ben de yayan olarak gittim. Aracım aşağıdaydı. Salim oradaydı, evdeydi" ifadelerini kullandı" dedi.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 9 925

"NARİN'İ PARÇALAMAMI İSTEDİLER"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise Nevzat'ın mahkemede cinsel ilişki itirafında bulunduğunu anlattı. Buna göre Nevzat duruşmada, "Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. 'Narin'in boğdum' dedi. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 10 1025

"NARİN'İN CESEDİNİ GÖTÜRÜRKEN ANNESİ AĞLIYORDU"

Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Narin evde cansız şekilde yatıyordu. Narin'i araca götürdüğümde annesi başını iki elinin arasına koymuş ağlıyordu. Amca Salim bana silah çekti. Beni ve ailemi tehdit etti. 'Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Bana para teklif etti. Ben de cesedi aldım" ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 11 1125

Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği 2. ifadesine geçildi ve şu cümleler kendisine okundu, işte davada yaşananlar, "Salim beni Arif'in evine götürdü. 2. odada Narin'in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim'in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 12 1225

İLİŞKİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Bunun üzerine Hakim: "HTS kayıtlarına göre soruyorum. 15.08 sen, Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 13 1325

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 14 1425

"ENES VE YÜKSEL'İ GÖRMEDİM"

Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü?

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

Hakim çelişkiyi sordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 15 1525

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı.

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 16 1625

NARİN'İN BABASI SALONDAN ÇIKARTILDI

Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.

Baba Arif Güran fenalaştı, hakim, duruşmadan çıkartılmasını istedi.

Baba Güran "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 17 1725

"BEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Sanık Nevzat Bahtiyar, "Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim" deyince hakim, "Enes bu işin neresinde? Neden dereye atmadın?" diye sordu.

Nevzat Bahtiyar: Benim vicdanım buna müsaade etmedi. Tek taş bıraktım.

Hakim: Neden ihbar etmedin?

Nevzat Bahtiyar: Korktum tehdit edilmiştim. Salim ile Yüksel dışarıda benim battaniye alıp çuvala koyduğumu kimse bilmiyor. Baldızımın evine gittim. Peynir yapmıştı. Almaya gittim.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 18 1825

"YÜKSEL'İN ELİ YÜZÜNDE BANA BAKIYORDU"

Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

Hakim: Nevzat'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 19 1925

"ENES BU İŞİN NERESİNDE"

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 20 2025

"ÇUVALI SALİM VE YÜKSEL BİLİYORDU"

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?

Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 21 2125

"DAHA ÖNCE BİRİNİ ÖLDÜRDÜN MÜ"

Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü?

Buna cevap vermeyebilirsin.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.

Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım

Hakim: Sonra neden konuştun?

Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 22 2225

"AĞABEYİNE TARLA TEKLİF EDİLDİ Mİ"

Hakim: Abine, Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim mi diye?

Nevzat Bahtiyar: Evet öyle teklif geldi. Kardeşim gelip bana söyledi. Ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı.

Hakim: Güran Ailesi şunu söylüyor. Sen Narin'e para verip kendine alıştırmışsın. Sonra da öldürmüşsün doğru mu?

Nevzat Bahtiyar: Doğru değil.

"SALİM ÇIPLAK MIYDI"

Hakim: Narin'in patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi?

Nevzat Bahtiyar: Benim evin oradan da geçer başka yerden de.

Hakim: Senle Güran ailesi arasında husumet var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır. Savcılıkta verdiğim farklı farklı ifadeler korktuğum için.

Duruşma savcısı soru soruyor

15.27- 15.35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de baz istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit etti?

Nevzat Bahtiyar: Evet o sırada tehdit etti.

Hakim: Salim'in üzerinde ne vardı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Hakim: Çıplak mı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Savcı: Salim Güran o gece Narin'in naaşının yanına gidiyor.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 23 2325

"İPİ NARİN'İN ÇANTASINDA BULDUM"

Nevzat: Bilmiyorum.

Savcı: 17.46'da sen Salim'i aramışsın. Neden aradın?

Nevzat Bahtiyar: Ben aramadım.

Savcı: Whaatsapp'tan aramışsın.

Nevzat Bahtiyar: Aramadım.

Hakim: Peynir almaya mı gittin o saatte?

Nevzat Bahtiyar: Peynir aldım.

Savcı: 25 kilo bir kızı tek başına mı taşıyarak dereye götürdün?

Nevzat Bahtiyar: Tek başına gittim.

Savcı: İpi nereden aldın?

Nevzat Bahtiyar: Oradan buldum.

Savcı: Dağ başında nasıl buldun?

Nevzat Bahtiyar: Narin'in çantasından buldum.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 24 2425

"ENES GÜRAN RAHATSIZLANDI, DURUŞMADAN ÇIKARILDI"

Enes Güran, rahatsızlandığı için apar topar duruşmadan çıkarıldı. Jandarmaların arasında götürülen Enes Güran, o sırada ifade veren Nevzat'ın yüzüne bakarak bir şeyler söyledi ancak anlaşılmadı.

Narin Güran cinayeti davası başladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan arka arkaya itiraflar: Annesi ile ilişkimizi gördüğü için öldürdüm 25 2525

"SALİM KARDEŞİM DEDİĞİ KOCAMI SIRTINDAN VURDU"

Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'ın ifadesine geçildi. Gazal Bahtiyar şunları söyledi: Ali Rıza Güran komşu köydeki Hasan Kaya'ya gitmiş, Kaya bana gelerek 'Nevzat bu işi üstlensin ailesi de gelip köyde yaşasın, her türlü ihtiyaçlarını karşılarız' teklifinde bulundu. Ben de kesinlikle hayır dedim, bu kızı kim öldürdüyse cezasını çeksin dedim. Güran ailesiyle bir husumetimiz yok. Salim ve Nevzat kardeş gibiydi. Salim kardeşim dediği kocamı sırtından vurdu. Salim, bu olayda Nevzat'ı kullandı.

KAYNAK: SABAH

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