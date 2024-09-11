Narin Güran cinayet olayında sürpriz gelişme! Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildi

Son dakik haberi: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran cinayeti ile ilgili her an gelişmeler meydana gelmeye devam ederken, Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildiğini duyurdu.

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Narin Güran cinayet olayında sürpriz gelişme! Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildi

Son dakika haberi: 21 Ağustos'ta kayıp olan 7 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan ve Türkiye'yi yasa boğan küçük Narin cinayeti ile ilgili her an yeni gelişmeler meydana gelerek, Sürpriz bir şekilde Salim Güran'ın avukatı Seda Tuğrul, davadan çekildiğini duyurdu.

Tuğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen Adli Tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

"BİR VATANDAŞ VE ANNE OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum, dosyanın bundan sonraki sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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