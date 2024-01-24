Nakit ihtiyacı olanlar bu fırsat kaçmaz: Bankadan onay geldi, tam tamına 30 bin lira…

2024 yılı itibarıyla bankaların dönemsel kampanyaları başladı. Bankaların yarış içine girmesi en çok ihtiyacı olan vatandaşa yarıyor. Zor günler için ortaya çıkarılan nakit para ihtiyacı tüketicinin elini rahatlatıyor.

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Faiz oranlarının çok yükselmesiyle beraber insanlar 0 faizli nakit fırsatlarına göz atıyor. Bankalarda bu ihtiyaca binaen kısa süreli kampanyalar düzenliyor.

AKBANK’DAN SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank, yeni kampanyasını paylaştı. Buna göre 30 bin liraya kadar faizsiz kredi müşterilere sunulacak. Şartları yerine getiren her müşteri 30 bin lira nakit parayı hesaplarına çekebilecek.

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2024 YILINDA BÜYÜK KAMPANYA

Ekonomik sıkıntı çeken ya a ihtiyacını görmek isteyenleri düşünen Akbank, 30 bin liralık faizsiz kredi sunuyor. 30 bin liralık krediye erişebilmek için tek yapılması gereken üye olmak.

Akbank mobil üzerinden yeni müşteri olanlara 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi ve 20 bin liralık nakit avans fırsatı veriyor. Toplamda 30 bin liralık kredi imkanı sunan banka, sıfır faiz ile bu kampanyayı duyurdu.

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