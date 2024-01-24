Emeklilere 20 bin lira para kapıda! İşte o programda olası hak ediş açıklandı

Gazeteci Cem Küçük ve TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, yaptıkları programda 20 bin lira ile ilgili detayları paylaştı.

2024 yılı en iyi şehirler listelendi: Türkiye’den listeye giriş yapan kent var mı?

Hatırlanacağı üzere dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ek bir zam duyurmuştu. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk” ifadelerine yer vermişti.

CEM KÜÇÜK’TEN EMEKLİ MESAJI

Ekonomi programında konuşan gazeteci Cem Küçük, ek zammın ardından beklentilerinin gerçekleştiğini aktardı. Ek zam ile ilgili konuşan Cem Küçük şunları aktardı;

“Hep bekleyin dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine adalet sağlanması için yüzde 49.25’e çıkardı. Çok çırpındık ama şükür adalet sağlandı. Bu yeni zam kararı Meclis'te torba yasaya eklenecek.

10 bin dolara kim telefonunu bırakır? Yoğurt şirketinin yaptığı ilginç bir kampanya…

Bu bin liranın emekliyi zengin edecek hali yok. Fakat en azından memur maaşları ile SSK-Bağkur zam oranı eşitlendi diyebileceğiz. Bu olayın böyle gelişmesi adalet açısından önemliydi. Seçimlere etki eder etmez o ayrı. Fakat Erdoğan bu zammı vermese idi hakikaten Anadolu'da oylarda ciddi bir tepki görecekti sandıkta. Erdoğan bunu gördü. Ve buna müdahale ederek gerekeni yaptı.”

Haberin Devamı

EDİTÖR YILDIZ’DAN 20 BİN LİRALIK PROMOSYON ÖNGÖRÜSÜ

Ekonomi programının sunuculuğunu yapan Yaprak Hırka Yıldız ise, 20 bin liralık ek bir kazanç olabileceğini aktardı. Yeni fiyatlarla bankaların promosyonda değişikliğe gideceğini açıkladı. Editör Yaprak Hırka Yıldız,

“Özel bankalar ise bu konuda biraz daha rekabetçi olup, 15 bin ila 20 bin lira arasında promosyon sunan bankalar bulunuyor. Bazı vatandaşların bankalarla 3 yıllık anlaşmaları olduğunu belirtmeli. Bu durumda, cayma hakkını kullanma imkanına sahipler.”

Beyaz eşya sektöründe dalgalanma: 2023 yılında toplam satışlarda azalma yaşandı…