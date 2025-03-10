Nagehan Alçı konuştu: Bahçeli, sürprizlere devam edecek...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı sürecine ilişkin yeni sürprizlerle devam edeceğini ve çıtayı yükselteceğini söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, TV100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alçı, "Bundan sonra provokasyon olabilir. Süreç uzayabilir yavaşlayabilir. Bunlar beklenen şeylerdir ama en azından şimdilik ben çok iyimserim. Neden iyimserim? Çünkü Devlet Bey müthiş bir irade gösteriyor" dedi.

"Devlet Bey sürprizlere devam edecek diyorlar"

Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından sürprizlerle devam edeceğini söyleyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sezgin Tanrıkulu'nu da aramış. Bu da çok önemli. Ben MHP kaynaklarıyla konuştuğumda Devlet Bey sürprizlere devam edecek diyorlar. Şaşırmaya alışamıyoruz çünkü Devlet Bey çıtayı yükseltiyor. CHP'nin içinde Sezgin Tanrıkulu'nu araması da çok kıymetlidir. Çünkü Sezgin Bey Diyarbakır'da yıllarca avukatlık yapmış, tam Kürt meselesinin göbeğinde."

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması için Abdullah Öcalan'a seslenmişti. Başlayan yeni süreçte DEM Parti heyeti İmralı'ya 3 kez giderek Öcalan ile görüşmüştü. Ardından Öcalan'dan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı gelmişti.

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