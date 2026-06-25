Mutlak butlan sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, ilk kez göz göze gelip tokalaştı

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sonrası ilk kez birlikte görülerek tokalaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi.

CHP'de mutlak butlan krizi...

Mutlak butlan kararı ile Özgür Özel ve ekibinin görevi sona erdi, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.

CHP'de çift başlılık sürerken, bugün ise yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

CENAZEDE BİR ARAYA GELDİLER

İstanbul programını iptal eden Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TOKALAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Özgür Özel ile tokalaşması dikkat çekerken, ikilinin arasında ise Murat Emir ve Ali Mahir Başarır yer aldı.

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ALİ MAHİR'LE TOKALAŞMADI

Özgür Özel ile tokalaşan Kemal Kılıçdaroğlu yerine geçerken Ali Mahir Başarır'a elini uzatmadı ve yüzüne de bakmadı.

Ancak Başarır'ın yanında yer alan Murat Emir'le tokalaştıkları görüldü.

MUHARREM İNCE YANINDA

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra cenazede Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşen ve ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce'nin, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu görüldü.

Türkiye'de siyasi areneda hareketli günler yaşanıyor.

Son olarak CHP'ye gelen mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

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