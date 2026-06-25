MSB'den Kıbrıs göndermesi: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez!

MSB'den, Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, yer alan 'BM Kıbrıs Planı' iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez" denildi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda gündemdeki kritik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MSB'den gündeme ilişkin yapılan açıklamalar şu şekilde;

BASINDA YER ALAN BM KIBRIS PLANI İDDİALARI

Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır.

Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır.

Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.

ALMANYA’YA AİT PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi’nden görevi devralmıştır.

ANADOLU KARTALI TATBİKATI

22 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2026 Eğitimi, güncel jeopolitik gelişmeler ile 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dikkate alınarak revize edilmiş; söz konusu faaliyet, aynı tarihlerde Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla "3'lü Kartal Tatbikatı" şeklinde icra edilmektedir.

Tatbikata; Azerbaycan’dan 2 adet SU-25 uçağı ile Mısır’dan 5 adet F-16 uçağı katılım sağlamaktadır.

C-130J UÇAK TEDARİKİ

Hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik süreci, planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir.

Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

Asırlar boyunca Türk milletinin bağımsızlığının, devletimizin bekasının ve vatanımızın güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

Mete Han'ın kurduğu askerî teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ne, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’un Fethi'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Millî Mücadele'ye uzanan köklü mirasa sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığımız gelişmiş teknolojiye sahip, harekât etkinliği yüksek, her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askerî güçlerinden biridir.

Konvansiyonel ve hibrit harbi kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesini teknolojik gelişmelerle daha ileri taşımaya devam eden Kara Kuvvetleri Komutanlığımız;

- Siber savunma, ağ destekli ve elektronik harp yeteneklerini geliştirmeyi,

- Yapay zekâ destekli karar destek sistemlerini yaygınlaştırmayı,

- İnsansız hava araçları (İHA), taarruzi İHA, hava savunma ve uzun menzilli füze sistemlerine yönelik projelere ağırlık vererek, yerli ve millî savunma sanayii ile tam uyum içinde çalışmak suretiyle geleceğin harekât ortamını şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı, modern imkân ve kabiliyetleriyle görevlerini başarıyla icra eden Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235’inci kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında;

Bugün (25 Haziran) İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezî Komutanlığı / İzmir’de,

- Yarın (26 Haziran) 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde,

28 Haziran’da ise,

- 23’üncü Komando Tugay Komutanlığı/İstanbul’da,

- 7’nci Kolordu Komutanlığı/Diyarbakır’da,

- 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı/Gaziantep’te,

- 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı/Şanlıurfa’da,

- 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı/Kars’ta,

- Ege Ordusu Komutanlığı/İzmir’de ve,

- 1’inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı/Kayseri’de kutlama törenleri icra edilecektir. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı söz konusu etkinliklere davet ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE/ HUDUT GÜVENLİĞİ

Kıymetli Basın Mensupları

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde;

- 7 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş,

Hudutlarımızda;

- 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş,

- Engellenen 985 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bin 290’a ulaşmıştır.

Ayrıca, son bir haftada Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 55 kilogram (54.766 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER/

Değerli Basın Mensupları,

İkili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında komuta edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı (CATF) ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı (CLF) görevi, 30 Haziran’da Hollanda’ya devredilecektir.

“2026 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı” çerçevesinde;

- Aksaz Deniz Üs Komutanımızın, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı’nı,

- 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımızın, 1-2 Temmuz tarihlerinde Yunanistan 31’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı’nı ziyaret etmesi planlanmaktadır.

İSRAİL

Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında;

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi temennimizi yineliyoruz.

Öte yandan; imzalanan mutabakata rağmen Lübnan’ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir.

Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir.

Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir.

Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Bakanımız,

18 Haziran’da, Brüksel’de icra edilen “NATO Savunma Bakanları” ve “Ukrayna Savunma Temas Grubu” toplantılarına iştirak etmiş,

19 Haziran’da, Mısır’ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, aynı gün Kamerun Millî Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katılmıştır.

20 Haziran’da, çekimlerine TCG İstanbul’da devam edilen “Operasyon Alesta” setini ziyaret eden Sayın Bakanımız ardından Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen “CAm. Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetlerine Teslimi ile TCG Koçhisar’ın Hizmete Giriş Töreni”ne Komuta Kademesiyle iştirak etmiştir.

23 Haziran’da resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Moğolistan Savunma Bakanı’nı ağırlayan Sayın Bakanımız; mevkidaşı ile “Askerî Öğretim İş Birliği” ve “Askerî Mali İş Birliği” anlaşmaları ile “Nakdî Yardım Uygulama Protokolü”nü imzalamış,

Aynı gün (23 Haziran), Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.

Sayın Bakanımız 24 Haziran’da,

- Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı ve beraberindeki heyeti,

- Ankara Valisi ile,

- Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız 22 Haziran’da;

- Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı ile Pakistan Millî Savunma Üniversitesi Rektörü’nü kabul etmiştir.

- 23 Haziran’da, Moğolistan Savunma Bakanı ile bir araya gelen Sayın Genelkurmay Başkanımız,

- 24-25 Haziran’da Mısır’da icra edilen Türkiye-Mısır Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı’na mevkidaşı ile başkanlık etmektedir.

Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanının resmî davetlisi olarak 24-26 Haziran tarihleri arasında Belçika’ya ziyaret yapmaktadır. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız; 22 Haziran’da Romanya, 24 Haziran’da Moritanya Hava Kuvvetleri Komutanı’nı ağırlamıştır.

Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan, 21-25 Haziran tarihleri arasında Birleşik Krallık’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Hazır Bulunuşluktan Sorumlu Bakan Yardımcısı ile bir araya gelmiş, ayrıca önde gelen savunma sanayii kuruluşlarıyla ikili görüşmelerde bulunmuştur.

“13’üncü Türkiye-Birleşik Krallık Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı” 17-18 Haziran’da Genelkurmay II nci Başkanımızın katılımıyla Londra’da gerçekleştirilmiştir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Değerli Basın Mensupları

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekât kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen “Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı” yarın (26 Haziran) sona erecektir.

22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya’da icra edilen “Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı” ile,

Çeşitli unsurlarla iştirak ettiğimiz,

- Japonya’daki Live Minex,

- Almanya’daki Sivil-Asker İş Birliği Quadriga ve,

- ABD’deki Fleetex-250 tatbikatları devam etmektedir.

Ayrıca;

- 27 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek RIMPAC-2026 Tatbikatı’na katılım sağlanması planlanmaktadır.

Romanya Deniz Kuvvetlerine ait;

- Dumitrescu tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu görevi çerçevesinde 23-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul’a,

- August Roman tarafından 23 Haziran-9 Temmuz tarih aralığında Gölcük’e,

- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 24-27 Haziran tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

“Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak” görevi çerçevesinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında Rota/İspanya’ya liman ziyaretinde bulunan TCG Burgazada tarafından; 28-30 Haziran tarih aralığında Brest/Fransa’ya, 1-6 Temmuz tarihleri arasında ise Belçika’ya liman ziyaretleri yapılacaktır.

22-28 Haziran tarihleri arasında ABD’de icra edilen Fleetex-250 Tatbikatı’na iştirak eden TCG Oruçreis tarafından, 29-30 Haziran’da Norfolk/ABD’ye liman ziyareti gerçekleştirilmesi, 2-7 Temmuz tarihleri arasında “ABD’nin 250’nci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliklerine katılım sağlanması planlanmaktadır.

“İzmit’in Kurtuluşu” etkinlikleri kapsamında, 28 Haziran’da TCG Karayel tarafından İzmit’e liman ziyareti yapılacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

Yarın (26 Haziran), “Atatürk’ün Tokat’a Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri” kapsamında Tokat’ta Personel Kurtarma gösterisi ile,

- 27-28 Haziran’da “Belçika Hava Kuvvetleri Günü” kapsamında Belçika’da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu planlanmaktadır.

Ayrıca,

- Mehteran Birlik Komutanlığımızca, 23-29 Haziran tarihleri arasında “Ayvaz Dede Şenlikleri” kapsamında Bosna Hersek’te,

- Armoni Mızıkası Komutanlığımız tarafından “Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Etkinlikleri” çerçevesinde 24 ve 26 Haziran’da Azerbaycan’da konserler icra edilmektedir.

Bu vesileyle “İki devlet, tek millet” anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan’ın Silahlı Kuvvetler Günü’nü şimdiden (26 Haziran) kutluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Yerli ve millî savunma sanayimizin sunduğu imkânlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- TAYFUN Blok-2 Füzesi,

- Silah Taşıyıcı Araç,

- Karayel Karinalı Bot Sistemi ile,

- Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen ve ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak olan 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışları başarıyla icra edilmiş,

Yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında son iki yılda 124 basamak birden yükselerek 57’nci sırada yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, savunma sanayimize değer katan çalışmalarında başarılarının devamını diliyor,

Bu vesileyle; temeli, 1453 yılında kurulan Tophane-i Âmire’ye dayanan ve yaklaşık altı asırlık köklü geçmişiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat ve savunma sistemlerini yerli ve millî imkânlarla geliştirerek ülkemizin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedeflerine önemli katkılar sağlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü (30 Haziran 1453) şimdiden kutluyoruz.

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yerli ve millî savunma sanayii vizyonu doğrultusunda temelleri atılan Kırıkkale fabrikalarının kuruluşunun 100’üncü yılı kapsamında “Tophane-i Âmire’den Kırıkkale’ye: Millî Gücün Yüz Yılı” adlı fotoğraf sergisi, 25-28 Haziran tarihleri arasında “MKE İmalât-ı Harbiye Müzesi”nde sergilenmektedir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında, 2026 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında icra edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren Millî Savunma Üniversitemizin Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak ve şanlı ordumuzun bir mensubu olmak isteyen adaylarımızı seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürecektir.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı neden iptal edildi? İşte dikkat çeken açıklama...

İbrahim Hacıosmanoğlu görevi bırakacak mı? İstifa sorusuna olay yanıt!

Altın resmen dip yaptı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?