Müge Anlı'yı çılgına çeviren kadın: Biri cezaevine, diğeri mezara girsin, sen de komşunun kocasına kaç!...

5 çocuğunu geride bırakıp, kendisi gibi evli olan 4 çocuk babası bir şahsa kaçan Suzan isimli kadının pişkin savunması Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Aldattığı eşini suçlayarak "Namusunu bilseydi bizi takip ederdi" diyen kadına canlı yayında ateş püsküren Anlı, "Ne kadar tehlikeli bir kadınsın sen! Biri cezaevine, diğeri mezara girsin, sen de komşunun kocasına kaç istiyorsun" diyerek sert tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekran başındakileri ve stüdyodakileri kelimenin tam anlamıyla şoke eden bir hikaye daha işlendi. 5 çocuğunu geride bırakıp 4 çocuk babası Bayram isimli şahsa kaçan Suzan adlı kadının canlı yayında yaptığı savunma, ünlü sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

"NAMUSUNU BİLSEYDİ KARISINI TAKİP EDERDİ"

Evini ve çocuklarını terk edip başka bir adamın yanına sığınan Suzan, stüdyoda yaptığı açıklamalarla pes dedirtti. Kendisini savunmak isterken suçu aldattığı eşine atan kadın, "Namusunu bilseydi karısını takip edebilirdi. Demek ki aklı yokmuş" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından stüdyoda buz gibi bir hava esti.

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MÜGE ANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Duydukları karşısında kulaklarına inanamayan ve sinirlerine hakim olamayarak çılgına dönen Müge Anlı, canlı yayında kadına çok sert sözlerle yüklendi. Suzan’ın yarattığı tehlikeye dikkat çeken ünlü sunucu, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Ne yapabilirdi? Ne kadar tehlikeli bir kadınsın sen ya... Karısının namusunu bilip seni sevgilinle takip edip ne yapsın istiyordun sen? Bu adam Bayram'ı öldürsün mü istedin? Ben böyle bir şey görmedim. Kocanı aldatıyorsun, koca da namusuna sahip çıksaymış, takip etseymiş, bunu öldürseymiş. Biri cezaevine girecekti, diğeri mezara... Sen kime gidecektin o arada... Öteki komşunun kocasına!"

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