Milyonlarca öğrenci merak ediyordu! Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Bugün bazı haber siteleri yaz tatili süresinin kısalacağı yönünde haberler yayınladı. 'Öğrencilere kötü haber' olarak duyurulan içerikte, yaz tatili süresinin 20 gün azalacağı iddia edildi.

Çok sayıda haber sitesinin bunu yayınlamasının ve sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

'YAZ TATİLİ KISALIYOR' HABERİ YALAN ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."