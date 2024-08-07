Milyonlarca öğrenci merak ediyordu! Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama geldi

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde eğitimde öğrencilerin yaz tatil döneminin kısalacağı yönündeki haber üzerine Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi.

YAYINLAMA
Google News
Milyonlarca öğrenci merak ediyordu! Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Bugün bazı haber siteleri yaz tatili süresinin kısalacağı yönünde haberler yayınladı. 'Öğrencilere kötü haber' olarak duyurulan içerikte, yaz tatili süresinin 20 gün azalacağı iddia edildi.

Çok sayıda haber sitesinin bunu yayınlamasının ve sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

'YAZ TATİLİ KISALIYOR' HABERİ YALAN ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tekin’den rest: Fransız okulları için bakın neler söyledi?
Bakan Tekin’den rest: Fransız okulları için bakın neler söyledi?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı
Lisans mezunları istihdam oranı ne kadar? İşte 2023 verileri…
Lisans mezunları istihdam oranı ne kadar? İşte 2023 verileri…
Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi
Son Haberler
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na olay ifade! 'Bir takımın kaptanı bunu demez'
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na olay ifade! 'Bir takımın kaptanı bunu demez'
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Cevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecek
Cevdet yılmaz açıkladı! kiracılar dikkat! kira kontratları e- Devlet üzerinden yapılabilecek
YKS 2024 sonuçları açıklandı! 2024 YKS sonuç öğrenme ekranı
YKS 2024 sonuçları açıklandı! 2024 YKS sonuç öğrenme ekranı
KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Yanlışlar doğruları etkiler mi?
KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Yanlışlar doğruları etkiler mi?
Çok Okunanlar
Meteoroloji o illeri uyardı! Karadeniz dikkat! 7 Ağustos 2024 Çarşmba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji o illeri uyardı! Karadeniz dikkat! 7 Ağustos 2024 Çarşmba hava durumu ve sıcaklıkları
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Benzin, motorin fiyatlarında son dakika! 7 Ağustos 2024 Çarşamba Güncel benzin, motorin, LPG, brent petrol fiyatları
Altın fiyatlarında yeni gelişme! 7 Ağustos 2024 Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Altın fiyatlarında yeni gelişme! 7 Ağustos 2024 Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları
Milyonlarca emekli bugünü bekliyordu! Emekli maaş farkları hesaplara yattı
Milyonlarca emekli bugünü bekliyordu! Emekli maaş farkları hesaplara yattı
KYK yurt başvuruları ne zaman olacak? 2024 KYK yurt ücretleri
KYK yurt başvuruları ne zaman olacak? 2024 KYK yurt ücretleri
KYK başvurusu ne zaman olacak? 2024 KYK başvuru tarihleri
KYK başvurusu ne zaman olacak? 2024 KYK başvuru tarihleri
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...