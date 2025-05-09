MHP'den ilk açıklama: Derin yara sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır!

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili MHP'den ilk açıklama geldi.

Terör örgütü PPK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan açıklama geldi.

Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİ KAZANMIŞTIR

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun."

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı.

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PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu.

Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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