Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.