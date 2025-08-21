  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu

Yayınlanma:
Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 2 210

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 2 ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 21 Ağustos 2025 hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Sabah saatlerinde Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT