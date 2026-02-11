Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Ege ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, gece 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.