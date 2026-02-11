  1. Anasayfa
  3. Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı dikkat! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde hava bulutlu olurken diğer bölgelerde sağanak yağış ve sel bekleniyor... Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Ege ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, gece 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

