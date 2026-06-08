Meteoroloji açıkladı: 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

İŞTE İL İL 8 HAZİRAN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açıka