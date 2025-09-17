Mersin'de dehşet anları: 'Evi cinler sardı' diyerek 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti!

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne cinnet geçirerek 5 yaşındaki oğluna saldırdı... 'Evi cinler sardı' diyerek 5 yaşındaki oğlunu tuvalete götürerek önce boğazını kesti sonra 8 yerinden bıçakladı...

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan D., 'evi cinler sardı' diyerek 5 yaşındaki oğlunu tuvalete götürüp öldürdü. Oğlunun önce boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Revşan D., dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Revşan D. suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan D.'nin olaydan önce evde bağırarak 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

