MEB'in takviminde dikkat çeken detay: İkinci ara tatil kaldırıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimindeki bir ayrıntı dikkat çekti. 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle öğrenciler iki tatili bir arada geçirecek. Bayramın ardından ise öğrencilere ayrıca bir tatil haftası verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı'nın da aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin ara tatil ve bayram tatili birleşmiş olacak.

ÖĞRENCİLERE EK TATİL VERİLMEYECEK

Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi, öğrencilerin ve velilerin tatil planlarını da etkileyecek. Mevcut takvime göre bayramın ardından öğrencilere ayrıca bir tatil süresi verilmeyecek.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI?

MEB'in açıkladığı resmi çalışma takvimine göre ikinci ara tatil uygulaması devam ediyor. Ara tatilin kaldırılmasına yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Ancak takvimdeki çakışma nedeniyle öğrenciler iki ayrı tatil yerine tek bir tatil dönemi geçirecek.

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