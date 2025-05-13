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MEB'den önemli açıklama: İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgesinde değişiklik!

MEB'den önemli açıklama: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde önemli dğeişiklik yapıldı. İşte detaylar...

MEB'den önemli açıklama: İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgesinde değişiklik!
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MEB açıkladı: İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgesinde önemli değişiklik!

MEB'den önemli açıklama: Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde önemli dğeişiklik yapıldı. İşte detaylar...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişme! Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde önemli dğeişiklik yapıldı. 'Rehberlik ve Kariyer Planlama' dersinin ismi değişti, sınıf düzeyi genişletildi.

MEB tarafından "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikle, sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi güncellendi ve uygulandığı sınıf düzeyi genişletildi.

MEB açıkladı: İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgesinde önemli değişiklik!

Ders, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren "Rehberlik ve Yönlendirme" ismiyle ortaokulun tüm kademelerinde haftalık 1 ders saati olarak verilmeye başlanacak

DERS ÇİZELGESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda mevcut haftalık ders çizelgesinde "zorunlu dersler" bölümünde yer alan ve sadece 8. sınıfta haftalık 1 ders saati olarak verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değiştirildi.

HAFTALIK BİR SAAT VERİLECEK

"Rehberlik ve Yönlendirme" dersi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf seviyelerinde haftalık 1 ders saati verilmek üzere güncellendi.

MEB, yapılan değişiklikle öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyerek onların geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına, kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kararlar almalarına yardım ederek, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

MEB açıkladı: İlkokul ve Ortaokul Ders Çizelgesinde önemli değişiklik!

GELECEK YILDAN İTİBAREN UYGULANACAK

"İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

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