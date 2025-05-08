Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Türkiye'nin takip ettği dava ertelendi!

Son dakika! Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşması, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 20 Haziran'a ertelendi...

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

DAVA ERTELENDİ

Davada tutuklu bulunan sanıkların çapraz sorguları tamamlandı. Mahkeme, davayı 20 Haziran'a ertelerken, iki sanığın da tutukluluğuna devam kararı verdi.

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