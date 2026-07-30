MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağından dikkat çeken açıklama!

İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin ilk izleniminin kalp krizi yönünde olduğunu söyledi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp raporuyla netleşeceğini belirtti.

MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından ortağı Mikail Malkoçoğlu sessizliğini bozdu. Malkoçoğlu, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk izleniminin 'kalp krizi' yönünde olduğunu açıkladı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesinin kendisinden bir süre haber alamaması üzerine Kilyos'taki evine giden sağlık ve güvenlik ekipleri, ünlü şefin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber sevenlerini derinden sarsarken, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından ortağı Mikail Malkoçoğlu sessizliğini bozdu. Malkoçoğlu, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk izleniminin 'kalp krizi' yönünde olduğunu açıkladı.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesinin kendisinden bir süre haber alamaması üzerine Kilyos'taki evine giden sağlık ve güvenlik ekipleri, ünlü şefin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber sevenlerini derinden sarsarken, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ORTAĞINDAN "KALP KRİZİ" AÇIKLAMASI

Eren Kaşıkçı'dan haber alınamayınca yetkililere ilk ihbarda bulunan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan acı olayın ardından ölüm nedenine dair açıklamalarda bulundu. Kesin sonucun henüz belli olmadığını vurgulayan Malkoçoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

YENİ ŞUBE İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Eren Kaşıkçı'nın son günlerinde işlerine yoğunlaştığı ve yeni yatırımlar için çalıştığı öğrenildi. Ünlü şefin son günlerinde Kadıköy'de bulunan "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" isimli restoranını büyütmek için çalışmalar yürütüğü aynı zamanda Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

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