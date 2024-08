Mansur Yavaş'tan kendisini eleştirdiği için zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Gülbin Tosun hakkında ilk açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren ve bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılan NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun hakkında yazılı açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

MANSUR YAVAŞ'I SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA ELEŞTİRMİŞTİ

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Tosun, geçen günlerde X (Twitter) hesabından Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” diye yazmıştı. Tosun ardından yaptığı paylaşımda, “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” sözlerini kaydetmişti. Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

Mansur Yavaş’ın sokak hayvanları açıklamasına tepki göstermişti; NOW TV,

Haberin Devamı

"GÜLBİN TOSUN ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI"

Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Mansur Yavaş, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama yapıldı. Paylaşılan açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı

Açıklamanın tamamı şöyle:

"BU İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ VE ASILSIZDIR"

“Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır.

Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım.”