Küresel ısınmaya dikkat çekmek, için dondurucu soğukta kilometrelerce yürüdüler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğasever bir grup dağcı, küresel ısınmaya dikkat çekmek için dondurucu soğuğa rağmen kilometrelerce yol yürüdü.

Doğubayazıt Dağcılık Bazid Dağcılık Kulübü koordinesinde bir araya gelen 13 dağcı, yürüyüşün başlangıç noktası olan Ayrancı köyü mezrasına geldi. Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen dağcılar, dondurucu havada kar kış demeden saatlerce yürüdü.

Geçmiş yıllara nazaran bu yıl Ocak ayında olmasına rağmen kar yağışının fazla olmadığını belirten Bazid Dağcılık Kulübü başkanı Mehmet Sıddık Oğurlu, “ Bazid Dağcılık Kulübü olarak 13 Dağcı arkadaş ile küresel ısınmaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bir yürüyüş gerçekleştirdik. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

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