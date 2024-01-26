Bu görüntüler okyanustan değil, İzmir Çeşme açıklarından! Yunus sürüsü kuru yük gemisine eşlik etti

Okyanuslarda göremeye alışık olduğumuz yunus sürüleri bu kez İzmir Çeşme açıklarında seyir halindeki bir gemiye eşlik ederken görüntülendi. Yunus sürüsü oyun oynarcasına dev gemiye eşlik ettiği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.



İnsanlara yakınlığı ile bilinen yunuslar çoğu zaman gemilere eşlik ederken veya suyun üstünde insanlara yakın bir bölgede zıplarken kameralara takılıyor. İzmir’de kuru yük gemisi Çeşme açıklarından geçtiği sırada bu kez büyük bir yunus sürüsü geminin pruva kısmından görüntülendi. Gemi ile aynı hızda giden yunus sürüsü eşsiz görüntüler oluşturdu.

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