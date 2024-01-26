TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak'ın Gabar ilçesinde günlük petrol üretiminin 35 bin 61'e yükseldiğini açıkladı.

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TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.

HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

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