Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!

Erciyes’te kayak sezonu açıldıktan sonra bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, pastırmacılarda satışları artırdı.

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Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!

Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kente gelen turistler, pastırmacılarda hareketliliği artırdı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler kente gelmeye başladı. Kayağın ardından evlerine dönün turistlerin uğrak yeri ise Kayseri’ye özgü tatlar satan pastırmacılar oldu. Tatil dönüşü pastırma ve sucuklarını alarak eve dönen turistler, pastırmacılardaki hareketliliği artırdı.

Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, pastırma satışlarını etkiledi

Kayak sezonunun açılmasının kendilerine de katkısı olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Şu anda Erciyes’te kayak sezonu açıldığı için yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Bunun bize katkısı tabii ki de büyük. Çünkü yerli turistimiz, Adana’dan, İstanbul’dan Ankara’dan kayak için buraya geldikleri için giderken de pastırma ve sucuklarını götürüyorlar. Bize katkıları çok şu anda. Şu anda bir de sömestir tatili var. Kayak sezonu ile sömestir birleşince piyasadaki hareketlilik arttı. Müşterilerimizin damak tatları ile alakalı bir durum. Geldikleri zaman zaten biz burada ürünlerimizi tattırıyoruz ve anlatıyoruz. Onlar da keselerine göre alışverişlerini yapıp, dönüyorlar” şeklinde konuştu.

Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!

Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!
Kayseri’de pastırma 950 TL’den satışa sunulurken, sucuk ise 400 TL’den başlayan fiyatlarla tezgahta yerini alıyor.

Kayak sezonunun açılması, pastırmacıların yüzünü güldürdü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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