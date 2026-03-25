Kubilay Kundakçı cinayetinde olay üstüne olay: Acılı anneye kan donduran teklif!

Cinayete kurban giden amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) annesi, oğlunun ölümünden sonra tehdit mesajlarını aldıklarını ve 'Kan parası' teklif edildiğini söyledi. Acılı anne, “Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?” dedi.

Türkiye'nin gündemindeki Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı aile, oğullarının ölümünün ardından tehdit mesajları aldıklarını açıklamıştı.

Cenaze sırasında konuşan baba Kundakçı kendisine yurtdışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini söylemişti. Kundakçı, "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem 'çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz' tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim. Bunu ben emniyet güçlerine de vereceğim." ifadeleriyle yaşanan olaylara tepki gösterdi.

ANNEYE KAN DONDURAN TEKLİF

Oğlunun mezarı başında konuşan anne Kundakçı'nın sözleri ise adeta kan dondurdu.

Kendilerine ev teklif edildiğini iddia eden anne Kundakçı, "Size ev alırlar şey yaparsınız. Davadan vazgeçersiniz diyor. Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Benim çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

