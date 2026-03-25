Altın fiyatlarında son durum ne, daha da yükselecek mi? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
25 Mart 2026 10:09
Altın fiyatları yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor: Altın fiyatlarında son durum ne, daha da yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 25 Mart 2026 Çarşamba Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Bugün altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı, yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. 25 Mart 2026 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişesi yaratırken ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme olasılığı giderek azaldı. Fed'in düşük faiz indirme ihtimalinin yanında doların güçlenmesi de savaşın devam etmesine karşın altını baskılıyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 25 Mart 2026 Çarşamba Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!
Canlı altın fiyatları 25 Mart 2026 tarihinde güncellendi. Ons altın fiyatlarında gözlenen geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. İran'daki savaş devam ederken altın, 11 Mart'tan bu yana aralıksız düşüşünü sürdürüyor. Altın savaş başladığından bu yana yüzde 18 değer kaybetti. Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 MART 2026
Alış: 11.281,00
Satış: 12.217,00
ALTIN FİYATLARI 25 MART 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.525,04
Satış: 6.526,01
ONS ALTIN FİYATI 25 MART 2026
Alış 4.572,21 Dolar
Satış: 4.572,93 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 25 MART 2026
Alış: 44.936,00 TL
Satış: 47.618,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 25 MART 2026
Alış: 6858 TL
Satış: 7084 TL