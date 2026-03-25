Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte detaylar...

Bayraktar canlı yayında açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte detaylar...

Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında tek tek açıkladı: Elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılabilecek olası değişiklikler için tarih verdi...

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde yapılabilecek olası değişiklikler için nisan ayını işaret etti.

Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Kriz Üzerine Açıklamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının Türkiye'nin enerji arzında bir sorun yaratmadığını belirtti.

Bayraktar, mevcut jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi etkileyebileceğini vurgularken, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlam olduğunu ve Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının düşük seviyede olduğunu ifade etti.

Bakan, nisan ayında doğalgaz ve elektrik tarifelerinde bir değerlendirme yapılabileceğini, ayrıca Karadeniz'de yeni bir sondaj çalışmasına başlanacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, yaşanan jeopolitik gerilim ve savaşın küresel etkileri olan çok büyük bir kriz olduğunu belirterek, "Son döneme baktığımız zaman dünya birçok krizden geçti. Pandemi yaşadık bundan 5-6 sene önce. Onun da çok önemli küresel etkileri olmuştu. Onun devamında yine bölgemizde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çok önemli etkileri oldu. Tedarik zincirinde kırılmalar oldu, lojistik problemler yaşandı. Dünyada enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının yukarı gittiği dönemler, yüksek enflasyonun olduğu dönemler küresel anlamda söz konusu oldu ama sanki bu kriz bir anlamda bunlardan daha da büyük ve eğer uzun sürerse etkileri çok daha yıkıcı olabilecek küresel anlamda. Küresel ekonomi üzerinde etkileri olabilecek bir krizle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Savaşın kısa sürede neticelenmesini ve barışın sağlanmasını umduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bunun orta ve uzun vadeye yani önümüzdeki birkaç aya, yıl sonuna kadar veya belki daha sonrasına kadar sürmesi bütün küresel ekonomiyi, bütün dünyayı etkileyebilecek bir boyuta dönüşebilir. Dolayısıyla bayağı ciddi bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, işin merkezinde enerji ve ekonominin olduğuna dikkati çekerek, ulusal güvenliğin en önemli kısım olduğunu söyledi.

Yaşananların ekonomileri ve enerjiyi küresel çapta etkileyecek boyutu olduğunun altını çizen Bayraktar, "Şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Enerji altyapımız ve bugüne kadar izlediğimiz çeşitlendirme politikamız bizi şu anda güvenli limanda tutuyor. Şu anda ülkemiz açısından, vatandaşlarımız açısından bir enerji arz güvenliği sorunu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, yaşananların enerjide dışa bağımlı ülkeleri etkileyeceğini ancak dünya genelinde yaşanan bir enerji güvenliği sorunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Enerji ve arz güvenliği, talep güvenliği ve iletim güvenliğiyle alakalı bir konu. Bütün bunlar bir araya gelince enerji güvenliğinden bahsedilir. Şu anda henüz talep tarafında bir kriz gözükmüyor ama ciddi bir arz kısıtı var. Petrolün veya enerjinin güzergahta geçişiyle alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Hürmüz'den dünya petrolünün yüzde 20'si akıyor, bugün akmıyor. Dünyaya sunulan LNG'nin yüzde 20'si bugün artık buradan geçemiyor. Dolayısıyla ciddi bir arz kriziyle baş başayız. Bizim bu bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede. Biz buradan petrol alıyor muyuz? Suudi Arabistan ve Irak bizim iki tedarikçimiz. Toplam tedarikimizin yaklaşık yüzde 15'i gibi bir miktar bu bölgeden alınıyordu. Irak'tan aldığımız petrolün önemli bir kısmı da bu petrol boru hattıyla geliyor."

Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının düşük seviyede olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10 ile yönetebileceğimiz bir seviyede. Doğal gazda ise herhangi bir doğal gaz alımımız yoktu. LNG'de bizim farklı tedarikçilerimiz var. Özellikle Batı tarafı, ABD ile son yaptığımız anlaşmalar. Şu anda Türkiye'nin arzla, tedarikle alakalı sıkıntısı yok." değerlendirmesinde bulundu.

"AKKUYU'DA İLK ELEKTRİĞİ BU YIL ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin konuşan Bakan, "Tüm çabalarımız Akkuyu'dan ilk elektriği bu sene üretmek üzerine. Yoğun bir çalışma var" dedi.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ MÜJDESİ

Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağını duyurdu.

Elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin konuşan Bayraktar, "Gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğalgaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz" dedi.

"AKARYAKITTA TALEP KISITLAMASI YOK"

Bakan Bayraktar, eşel mobil sistemiyle motorinde devletin ÖTV'yi şu anda sıfıra indirdiğini kaydetti. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını ifade etti.

"NİSAN AYI İÇİN ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA DEĞERLENDİRME YAPABİLİRİZ"

"Elektrik ve doğalgaz tarifesine zam öngörüsü var mı" sorusunu yanıtlayan Bayraktar şunları söyledi: "Türkiye'de son 5-6 yıldır çok ciddi bir destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıyoruz. Bundan Türkiye'ye kurtarma şansımız çok fazla yok. 1 dolarlık artışın maliyeti 400 milyon dolar. Şu anda doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı, 2026 bütçesi için koyduğumuz yaklaşık 305 milyar liralık bir destek programı var. Şu anda son gelişmeler devam ederse ilave 620 milyar liralık maliyet var. Bu destekleri devam ettireceğiz. 620 milyar liralık bir para bulmamız lazım bu kriz yıl sonuna kadar devam ederse. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğalgaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz."

Doğalgazda ortalama tüketimden yüzde 75 daha fazla tüketenlerin destek dışı bırakılmasını hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, bu uygulamanın nisan ayında başlayabileceğini söyledi.

