KOSGEB’ten girişimcilere yeni destek paketi: Başvurular başladı, işte detaylar…

Girişimcilik Destek Programları’nda yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeye ilişkin detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Bakan Kacır’ın müjdelemesiyle beraber yeni limit fiyatları güncellendi.

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KOSGEB’TEN YENİ LİMİT GÜNCELLEMESİ

2009 yılında başlayan yeni süreçle birlikte KOBİ’lerin geliştirilmesi ve katma değer sağlayacak daha nitelikli işletmelerin kurulması amacıyla yeni destek programları kurgulandı. Günün şartlarına, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre bu destek programları sürekli güncellendi.

KOSGEB, Girişimcilik Destekleri’ni bugünkü şartlara göre tekrar güncelledi. Desteğin üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardı. Destek programı İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteği olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor:

İŞ KURMA DESTEĞİ

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor.

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Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor.

İŞ KURMA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPIYOR?

İş kurma desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

İŞ KURMA DESTEĞİ HANGİ SEKTÖRLERE VERİLİYOR?

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanabilecek.

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İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPIYOR?

İş geliştirme desteğine destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 3 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek.

GERİ ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU TAKVİMİ

İş Kurma Desteğine başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği’ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvurular 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak.

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