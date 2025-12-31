  1. Anasayfa
  Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz sultan selim , Osman gazi, Çanakkale köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

1 Ocak 2026’tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükseltildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Ekonomi

