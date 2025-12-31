Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz sultan selim , Osman gazi, Çanakkale köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?

1 7 Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. 2 7 1 Ocak 2026’tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. 3 7 Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükseltildi. 4 7 Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak. 5 7 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu. 6 7 1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak. 7 7 Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Ekonomi



